Mihai Popescu nu s-a lăsat afectat de plecarea lui Mirel Rădoi: „S-a văzut în seara asta dacă ne-a fost greu sau nu”. Gigi Becali i-a dat o veste uriașă după FCSB – Petrolul 3-1

Mirel Rădoi a plecat pe nepusă masă de la FCSB, însă Mihai Popescu a dezvăluit că echipa nu s-a lăsat afectată de acest aspect. Ce veste a primit din partea lui Gigi Becali după meciul cu Petrolul
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
25.04.2026 | 08:40
Gigi Becali a anunțat că-i va propune prelungirea contractului lui Mihai Popescu. Foto: Colaj FANATIK
Mihai Popescu (32 de ani) a revenit după accidentare și începe să dea randament din ce în ce mai bun la FCSB. Stoperul roș-albaștrilor a vorbit despre prestația echipei sale în partida cu Petrolul și a comentat plecarea bruscă a lui Mirel Rădoi de la echipă.

Mihai Popescu nu se lasă afectat de plecarea lui Mirel Rădoi

Mihai Popescu se află la al treilea meci consecutiv la FCSB în care a fost integralist, după o perioadă lungă în care a fost accidentat. El a revenit rapid în postura de titular la campioana ultimelor două sezoane de SuperLiga României și a jucat foarte bine până acum.

Chiar dacă plecarea lui Mirel Rădoi a fost neașteptată, Mihai Popescu nu s-a lăsat afectat de degringolada din interiorul clubului: „Era meciul perfect dacă nu primeam gol, dar ne-am achitat de sarcini, am făcut un meci bun. Mă bucur și sper s-o ținem tot așa până la final. Ne-am trezit puțin cam târziu, dar mă bucur că am făcut-o. Avem de jucat două baraje pentru a ajunge în Europa. Pot spune că aceste meciuri sunt de pregătire, dar trebuie să intrăm pe teren și să ne facem treaba.

Sincer, nu am știut că Mirel Rădoi va pleca. Am văzut și noi în presă, după care ne-a transmis și dânsul un mesaj. Ne bucurăm că am lucrat cu dânsul, atât cât am făcut-o, și sperăm că a fost mulțumit de toți. Noi avem de făcut o treabă aici și îi mulțumim că ne-a ajutat. Pe WhatsApp ne-a transmis acest mesaj, ne-a urat baftă. Îi dorim același lucru la noua sa echipă.

Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a...
Digi24.ro
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile

(n.r. – V-a fost greu?) S-a văzut pe teren în seara asta dacă a fost greu sau nu. Sunt momente și momente în fotbal. Nu am nicio preferință pentru echipele din play-off, toate sunt bune, dar mai întâi trebuie să trecem de primul baraj. A fost o perioadă grea și lungă pentru mine, dar mă bucur că pot ajuta echipa și că o fac din ce în ce mai bine. (n.r. – Te gândești la națională?) Am mai lucrat cu domnul Gică Hagi, dar asta nu mă ajută cu nimic, nu mă face favorit la națională. Dacă voi juca bine și îmi voi face treaba, mă va chema”, a declarat Mihai Popescu, la finalul partidei.

Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu...
Digisport.ro
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”

Gigi Becali, anunț important pentru Mihai Popescu! Îi va propune prelungirea contractului

Chiar dacă în urmă cu câteva luni Gigi Becali declara că Mihai Popescu nu mai are viitor la FCSB, mai ales după accidentarea gravă pe care a suferit-o la echipa națională, părerea patronului pare să se fi schimbat în acest play-out. Cu Ngezana ieșit complet din formă, internaționalul român i-a luat perfect locul. El a dat siguranță apărării și un plus de valoare pe faza de construcție.

Astfel, după meciul cu Petrolul Ploiești, omul de afaceri a dezvăluit la Prima Sport 1 că este hotărât să îi propună prelungirea contractului lui Mihai Popescu, care arată la fel de bine ca înaintea accidentării, chiar dacă el a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, una dintre cele mai grave accidentări din lumea fotbalului.

Un fotbalist de la Petrolul s-a însurat înaintea meciului cu FCSB. Cum a...
Fanatik
Un fotbalist de la Petrolul s-a însurat înaintea meciului cu FCSB. Cum a reacționat Mehmet Topal la aflarea veștii
Veste proastă pentru Cristi Chivu, într-un moment în care se pregătea să sărbătorească...
Fanatik
Veste proastă pentru Cristi Chivu, într-un moment în care se pregătea să sărbătorească titlul de campion
Marius Șumudică cere Rapidului victoria cu Dinamo: “Nu ai voie să nu-i bați,...
Fanatik
Marius Șumudică cere Rapidului victoria cu Dinamo: “Nu ai voie să nu-i bați, după ce ei au avut meciul vieții în Cupa României”
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
A fost antrenat de Lucescu și recunoaște că l-a trădat pe fostul selecționer:...
iamsport.ro
A fost antrenat de Lucescu și recunoaște că l-a trădat pe fostul selecționer: 'M-a ajutat, dar eu am făcut o greșeală!'
