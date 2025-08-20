Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Mihai Popescu are planuri mari înainte de Aberdeen – FCSB: „Să rezolvăm dubla din prima manșă”

FCSB nu va avea parte de un meci ușor în Scoția, contra celor de la Aberdeen. Mihai Popescu a analizat meciul din play-off-ul UEFA Europa League.
Daniel Işvanca
20.08.2025 | 20:13
Mihai Popescu are planuri mari inainte de Aberdeen FCSB Sa rezolvam dubla din prima mansa
ULTIMA ORĂ
Mihai Popescu a spus ce își dorește de la acest sezon european. Ce a spus despre meciul cu Aberdeen FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FCSB va avea parte de un test dificil în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. Campioana României va da peste scoțienii de la Aberdeen, iar partida tur are loc în deplasare. Mihai Popescu a vorbit la conferința de presă premergătoare disputei despre forța adversarului, dar și de așteptările pe care le au de la acest meci.

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu: „Întâlnim cel mai puternic adversar”

Aberdeen este adversarul FCSB-ului pentru calificarea în faza principală a UEFA Europa League, iar campioana României vrea cu orice preț să repete performanța din sezonul trecut, când nu doar că s-a calificat în faza de grupă, ci a și jucat optimi de finală, fiind eliminată apoi de francezii de la Lyon.

Partida de pe Pittodrie Stadium este foarte aproape de sold-out, asta după ce oficialii au anunțat că s-au vândut peste 15.000 de bilete pentru jocul contra campioanei din SuperLiga. Mihai Popescu a vorbit la conferința de presă despre jocul contra scoțienilor și a transmis că pentru FCSB, eliminarea din play-off ar fi un eșec, în ciuda faptului că gruparea roș-albastră va juca în faza principală a UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu a evoluat în Scoția pentru cei de la St. Mirren FC, dar și pentru cei de la Heart of Midlothian FC, înainte de a reveni în campionatul românesc. El cunoaște multe despre stilul de joc abordat de echipele din Scoția, lucru evidențiat și la conferința de presă dinaintea jocului.

„Zic eu că suntem pregătiți. Da, au venit cu noi, problemele cred că se vor rezolva, se vor antrena normal cu noi și zic eu că vom fi pregătiți cu toții. Este puțin mai răcoare aici, bate și vântul, dar știam, am venit pregătiți. Daca luăm după hârtie și după cota de piață, într-adevăr întâlnim cel mai puternic adversar, dar sperăm să rezolvăm dubla din prima manșă.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Nu ne mulțumește Conference, am avut obiectiv Champions League, ne-am propus mai mult decât anul trecut în Europa League. Știam că va fi sold-out, este un meci european, este și început de sezon și suporterii sunt alături de echipă, cum și ai noștri sunt peste tot. Mereu voi fi fericit să fiu aici, am avut o perioadă bună, sunt bucuros să mă întorc.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi, la Rapid?
Digisport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?

Suntem pregătiți pentru orice. Îmi amintesc doar atmosfera, era intensă, am jucat doar o dată aici, cu St. Mirren, a fost frumos, totul a fost bine în perioada mea în Scoția, uneori îmi lipsește să joc aici. Am jucat pentru trei echipe aici, am întâlnit oameni buni, antrenori buni, care m-au ajutat”, a declarat Mihai Popescu la conferința de presă.

FCSB nu are amintiri plăcute de la ultima deplasare în Scoția

Ultima deplasare a campioanei României în Scoția a fost un adevărat coșmar. FCSB a jucat contra celor de la Glasgow Rangers, în etapa a doua a fazei principale de UEFA Europa League, însă nu a avut nicio șansă în fața echipei la care evolua și Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT

Scoțienii au câștigat disputa cu scorul de 4-0, dar atunci gruparea roș-albastră a criticat arbitrajul, după ce „centralul” a anulat un gol perfect valabil al echipei antrenate de Elias Charalambous.

1,57 este cota BETANO pentru pronosticul ”Șansă dublă - X2” la meciul Aberdeen - FCSB
Răzvan Burleanu anunță o schimbare majoră în arbitrajul românesc: „Am aprobat o investiție...
Fanatik
Răzvan Burleanu anunță o schimbare majoră în arbitrajul românesc: „Am aprobat o investiție de 860.000 de euro”
Nsimba și Assad, concurență acerbă în atacul Universității Craiova: “Să îi dea unul...
Fanatik
Nsimba și Assad, concurență acerbă în atacul Universității Craiova: “Să îi dea unul altuia peste nas!”. Cine e noul “Mitriță”
Celtic se îmbogățește înaintea dublei cu Kairat din play-off-ul Champions League! Liverpool îi...
Fanatik
Celtic se îmbogățește înaintea dublei cu Kairat din play-off-ul Champions League! Liverpool îi plătește o sumă cu 7 cifre
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!