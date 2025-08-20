Mihai Popescu are planuri mari înainte de Aberdeen – FCSB: „Să rezolvăm dubla din prima manșă”

FCSB va avea parte de un test dificil în . Campioana României va da peste scoțienii de la Aberdeen, iar partida tur are loc în deplasare. Mihai Popescu a vorbit la conferința de presă premergătoare disputei despre forța adversarului, dar și de așteptările pe care le au de la acest meci.

Mihai Popescu: „Întâlnim cel mai puternic adversar”

pentru calificarea în faza principală a UEFA Europa League, iar campioana României vrea cu orice preț să repete performanța din sezonul trecut, când nu doar că s-a calificat în faza de grupă, ci a și jucat optimi de finală, fiind eliminată apoi de francezii de la Lyon.

, asta după ce oficialii au anunțat că s-au vândut peste 15.000 de bilete pentru jocul contra campioanei din SuperLiga. Mihai Popescu a vorbit la conferința de presă despre jocul contra scoțienilor și a transmis că pentru FCSB, eliminarea din play-off ar fi un eșec, în ciuda faptului că gruparea roș-albastră va juca în faza principală a UEFA Conference League.

Mihai Popescu a evoluat în Scoția pentru cei de la St. Mirren FC, dar și pentru cei de la Heart of Midlothian FC, înainte de a reveni în campionatul românesc. El cunoaște multe despre stilul de joc abordat de echipele din Scoția, lucru evidențiat și la conferința de presă dinaintea jocului.

„Zic eu că suntem pregătiți. Da, au venit cu noi, problemele cred că se vor rezolva, se vor antrena normal cu noi și zic eu că vom fi pregătiți cu toții. Este puțin mai răcoare aici, bate și vântul, dar știam, am venit pregătiți. Daca luăm după hârtie și după cota de piață, într-adevăr întâlnim cel mai puternic adversar, dar sperăm să rezolvăm dubla din prima manșă.

Nu ne mulțumește Conference, am avut obiectiv Champions League, ne-am propus mai mult decât anul trecut în Europa League. Știam că va fi sold-out, este un meci european, este și început de sezon și suporterii sunt alături de echipă, cum și ai noștri sunt peste tot. Mereu voi fi fericit să fiu aici, am avut o perioadă bună, sunt bucuros să mă întorc.

Suntem pregătiți pentru orice. Îmi amintesc doar atmosfera, era intensă, am jucat doar o dată aici, cu St. Mirren, a fost frumos, totul a fost bine în perioada mea în Scoția, uneori îmi lipsește să joc aici. Am jucat pentru trei echipe aici, am întâlnit oameni buni, antrenori buni, care m-au ajutat”, a declarat Mihai Popescu la conferința de presă.

FCSB nu are amintiri plăcute de la ultima deplasare în Scoția

Ultima deplasare a campioanei României în Scoția a fost un adevărat coșmar. FCSB a jucat contra celor de la Glasgow Rangers, în etapa a doua a fazei principale de UEFA Europa League, însă nu a avut nicio șansă în fața echipei la care evolua și Ianis Hagi.

Scoțienii au câștigat disputa cu scorul de 4-0, dar atunci gruparea roș-albastră a criticat arbitrajul, după ce „centralul” a anulat un gol perfect valabil al echipei antrenate de Elias Charalambous.