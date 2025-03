Mihai Popescu, reacție de campion după ce a fost certat de Mircea Lucescu: ”Mi-a spus ce am greșit și am băgat la cap”

Scos de Mircea Lucescu pentru înfrângerea cu Bosnia Herțegovina, Mihai Popescu și-a luat revanșa în San Marino unde a făcut un joc excelent și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Mihai Popescu, i-a mulțumit lui Mircea Lucescu după San Marino – România 1-5

Naționala României s-a impus cu un categoric 5-1 în deplasare cu San Marino, iar Mihai Popescu a reușit la a doua convocare. Fundașul de la FCSB a înscris golul doi al ”tricolorilor” în finalul primei reprize.

ADVERTISEMENT

”Un meci bun pentru noi, ne-am arătat adevărata valorare. Din păcate nu am luat 6 puncte, dar mă bucur că am marcat 5 goluri acum. Sunt fericit că am marcat, trăiesc momente extraordinare, dar trebuie să mențin linia aceasta, chiar să cresc, atât la echipa de club, cât și la națională.

Am avut o discuție cu Mister (n.r. – după meciul cu Bosnia Herțegovina), am revăzut faza golului, mi-a spus ce am greșit și mă bucur că am băgat la cap informațiile. Mă bucur că am jucat din nou titular și i-am răsplătit încrederea cu un gol”, a declarat Mihai Popescu, la .

ADVERTISEMENT

Cu gândul la o victorie în Austria

Fundașul central al campioanei FCSB este convins că naționala României poate recupera punctele pierdute în partida de debut cu Bosnia Herțegovina și a mărturisit că gândul ”tricolorilor” este la o victorie pe terenul Austriei.

”În Austria mergem cu gândul la victorie, dar până atunci avem meciuri pentru club. Acolo avem încredere, de moral, iar cine va veni în cantonamentul de la Mogoșoaia va fi pregătit pentru o victorie la Viena. Fanii au fost senzaționali, am jucat ca acasă. Le mulțumim și le urăm drum bun spre casă”, a spus Mihai Popescu.

ADVERTISEMENT

Victoria reprezentativei României putea fi chiar și mai mare, dar arbitrul polonez Damian Sylwestrzak . După ce a revăzut la VAR o fază în care un fundaș din San Marino a făcut henț în careu, ”centralul” a considerat că atingerea cu mâna a fost involuntară.