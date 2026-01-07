Sport

Mihai Popescu, recuperare record după accidentarea horror. A început antrenamentele cu FCSB în Antalya. Foto şi video

Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul România - Austria 1-0. Fundaşul central trage tare şi a intrat deja la antrenamentele cu echipa, în Antalya.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.01.2026 | 11:15
Mihai Popescu recuperare record dupa accidentarea horror A inceput antrenamentele cu FCSB in Antalya Foto si video
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Mihai Popescu, recuperare record după accidentarea horror. A început antrenamentele cu FCSB în Antalya. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB se pregăteşte pentru a doua parte a sezonului în Antalya. Roş-albaştrii sunt cazaţi într-un resort de cinci stele, dotat cu propriul stadion şi teren de antrenament.

Mihai Popescu, recuperare record după accidentarea horror

Mihai Popescu a suferit o accidentare cruntă în minutul 71 al meciului dintre România şi Austria, din preliminariile Cupei Mondiale. Verdictul a fost necruţător: ruptură a ligamentelor încrucişate şi foarte probabil sezon încheiat pentru fundaşul central.

ADVERTISEMENT

Doar că fotbalistul a făcut progrese remarcabile în termen scurt. A făcut deplasarea în Antalya alături de roş-albaştrii şi chiar a revenit la antrenamentele cu echipa de pe teren.

Popescu a făcut alergări şi exerciţii sub îndrumarea specialistului Ovidiu Kurti. Nu a intrat la jocul cu mingea, dar a făcut alergări şi exerciţii specifice pentru recuperare.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Mihai Popescu se recuperează în Antalya. Sursa: Fanatik
Mihai Popescu se recuperează în Antalya. Sursa: Fanatik

Ce spunea Mihai Stoica despre recuperarea lui Mihai Popescu: „Bate toate tratatele de medicină”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Popescu bate toate tratatele de medicină cu viteza cu care se recuperează:

ADVERTISEMENT
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
Digisport.ro
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”

„Cu noi în cantonament va pleca şi Mihai Popescu. La două luni de la operaţie face nişte progrese uimitoare. Face separat cu Ovidiu Kurti. Toţi jucătorii accidentaţi merg.

Mihai Popescu bate toate tratatele din medicină. Este posibil ca în Antalya să îl vedem alergând. El spunea că e meritul staff-ului medical.

ADVERTISEMENT

Nu, e meritul lui, limbajul corpului. Eu nu l-am văzut pe băiatul ăsta încruntat sau cu capul jos după ce s-a întâmplat. Doar cu capul sus, zâmbind. Este admirabil şi cred că în situaţia asta începem să ne gândim şi la prelungirea contractului”, a povestit Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Semnele operaţiei lui Mihai Popescu. Sursa foto: Fanatik
Semnele operaţiei lui Mihai Popescu. Sursa foto: Fanatik
  • 32 de ani are Mihai Popescu
  • 250.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul jucătorului de la Farul

Mihai Popescu, recuperare record după accidentarea horror. A început antrenamentele cu FCSB în Antalya

„Au soluția în curte la ei!”. Unul dintre cei mai titrați conducători din...
Fanatik
„Au soluția în curte la ei!”. Unul dintre cei mai titrați conducători din fotbalul românesc știe cum poate promova Steaua în SuperLiga
Cristi Chivu riscă să fie huiduit înainte de Parma – Inter. Apelul jurnaliștilor...
Fanatik
Cristi Chivu riscă să fie huiduit înainte de Parma – Inter. Apelul jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport
Fotbalistul căruia Gigi Becali a zis că-i dă „100 de pahare și o...
Fanatik
Fotbalistul căruia Gigi Becali a zis că-i dă „100 de pahare și o limuzină”, dat afară de la echipă
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Ioan Andone crede că Zeljko Kopic a dat lovitura cu ultimul transfer făcut...
iamsport.ro
Ioan Andone crede că Zeljko Kopic a dat lovitura cu ultimul transfer făcut de Dinamo
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!