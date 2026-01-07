Mihai Popescu, recuperare record după accidentarea horror. A început antrenamentele cu FCSB în Antalya. Foto şi video

ADVERTISEMENT

FCSB se pregăteşte pentru a doua parte a sezonului în Antalya. , dotat cu propriul stadion şi teren de antrenament.

Mihai Popescu, recuperare record după accidentarea horror

Mihai Popescu a suferit o accidentare cruntă în minutul 71 al meciului dintre România şi Austria, din preliminariile Cupei Mondiale. Verdictul a fost necruţător: ruptură a ligamentelor încrucişate şi foarte probabil sezon încheiat pentru fundaşul central.

ADVERTISEMENT

Doar că fotbalistul a făcut progrese remarcabile în termen scurt. A făcut deplasarea în Antalya alături de roş-albaştrii şi chiar a revenit la antrenamentele cu echipa de pe teren.

Popescu a făcut alergări şi exerciţii sub îndrumarea specialistului Ovidiu Kurti. Nu a intrat la jocul cu mingea, dar a făcut alergări şi exerciţii specifice pentru recuperare.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Mihai Stoica despre recuperarea lui Mihai Popescu: „Bate toate tratatele de medicină”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, bate toate tratatele de medicină cu viteza cu care se recuperează:

ADVERTISEMENT

„Cu noi în cantonament va pleca şi Mihai Popescu. La două luni de la operaţie face nişte progrese uimitoare. Face separat cu Ovidiu Kurti. Toţi jucătorii accidentaţi merg.

Mihai Popescu bate toate tratatele din medicină. Este posibil ca în Antalya să îl vedem alergând. El spunea că e meritul staff-ului medical.

ADVERTISEMENT

Nu, e meritul lui, limbajul corpului. Eu nu l-am văzut pe băiatul ăsta încruntat sau cu capul jos după ce s-a întâmplat. Doar cu capul sus, zâmbind. Este admirabil şi cred că în situaţia asta începem să ne gândim şi la prelungirea contractului”, a povestit Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

32 de ani are Mihai Popescu

250.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul jucătorului de la Farul