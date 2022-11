Mihai Priescu intervine în scandalul dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican, după ce s-a ajuns la Tribunal: ”Sunt orgolii de ambele părți”

Este ziua marelui proces dintre Niculina Stoican și Olguța Berbec. Ultima înfățișare în instanță, în dosarul în care Niculina este acuzată că a furat o melodie de-ale Olguței, a avut loc pe 14 iunie, însă atunci judecătorii din București au decis amânarea pentru ziua de azi, 8 noiembrie 2022. FANATIK este cu ochii pe decizia pe care o va da instanța și, din clipă în clipă vă vom spune care este hotărârea magistraților.

Zi importantă pentru Niculina Stoican și Olguța Berbec. Finul Olguței a vorbit pentru prima oară despre procesul dintre cele două

Finul Olguței Berbec, Mihai Priescu, a comentat acest proces răsunător din lumea muzicii populare românești. Acesta consideră că nașa sa de cununie este mai puțin orgolioasă decât Niculina Stoican și că situația ar fi putut fi clarificată în alt mod.

a acuzat-o pe vedeta muzicii tradiționale oltenești că i-a furat o melodie. Despre această speță a avut ceva de zis, contactat de FANATIK, și finul Olguței.

Acesta nu a vrut să se bage până acum în acest scandal, însă e de părere că Olguța are dreptate. „Olguța Berbec e nașa mea, prietena mea. Pe mine nu mă interesează ce zice lumea. Fiecare e cu părerea lui. Știu că ele se judecă pentru o melodie. Ce să zic? Orgoliile sunt mari”, a declarat Priescu pentru FANATIK.

„Sunt orgolii mai mari din partea Niculinei”

Întrebat dacă vreuna din cele două este mai orgolioasă, Priescu a spus că Niculina este cea care nu a lăsat de la ea. „Sunt orgolii de ambele părți, dar cred că sunt orgolii mai mari din partea Niculinei. Ea tot insistă foarte mult că folclorul trebuie luat de la unul la altul, că trebuie dus mai departe. Dacă ascultați piesa, chiar seamănă. Melodia Olguței este din gama nouă a folclorului, nu e o piesă veche. Puteau să se înțeleagă, dar asta e”, a mai spus Priescu.

Melodia pentru care este „Dragoste veche și nouă”, o piesă cu destul de mare priză la publicul iubitor de folclor. Piesa Niculinei, despre care Olguța susține că este un plagiat, se numește „Iar mi-e dor de Mehedinți”.

Olguța Berbec a produs melodia în anul 2014, cu ajutorul compozitorului Aurel Blândea. În 2015, folclorista și-a înregistrat cântecul la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. 6 ani mai târziu,

Olguța Berbec susține că Niculina a recunoscut că melodia scoasă de ea seamănă cu piesa ei

Niculina Stoican a imprimat o melodie cu aceeași linie melodică, iar platforma YouTube a cerut ca una din cele două să renunțe la piesa ei. Având în vedere orgoliile despre care a vorbit și finul Olguței, cele două a fost nevoite să își rezolve problema în instanță.

Judecătorii de la Tribunalul București au amânat de mai multe ori cauza până acum. Pe acest subiect magistrații s-au întrunit pe 14 iunie, dar și pe 19 septembrie, de fiecare dată cu același rezultat: amânare. Dosarul a fost înregistrat la secția a IV-a civilă din cadrul instituției.

Olguța a comentat în luna iunie, pentru FANATIK, situația în care se află. „Am fost chemate amândouă în instanță pentru a ni se lua o opinie. Atât. A fost un soi de interviu. Nu a fost sub jurământ. Avocatul îmi explicase că va fi ceva relaxat. Ea a auzit ce am spus eu, eu am auzit ce a spus ea.

Când a fost întrebată de judecător dacă este de acord că linia melodică a piesei ei seamănă cu a mea lansată în 2015, ea a recunoscut și a spus da. Pentru mine nici nu mai contează altceva”, ne-a zis acum câteva luni Olguța.