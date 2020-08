Mihai Răduţ, discurs exploziv despre jucătorii FCSB: “Ei nu prea au vocabular elevat”

FCSB a învins-o pe Astra Giurgiu fără drept de apel, scor 3-0, însă meciul a fost marcat de mai multe momente conflictuale.

Mihai Răduț, 30 de ani, a avut mai multe contre cu fotbaliștii de la FCSB, printre aceștia sa aflat și Andrei Miron. ”Am încercat să conservăm rezultatul dar am făcut câteva greșeli și de la 2-0 deja era foarte greu să revenim, mai ales că nu suntem într-o condiție fizică optimă.

De ce am enervat multă lume pe teren, că n-am pierdut mingea?! Sunt nervi când nu poți din puncte de vedere fizic, apar și frustrările. Dar așa e la fotbal.

Răduț a avut un conflict cu Miron

Ei n-au un vocabular foarte elevat și normal că te mai enervezi când doi, trei jucători care-și sparg apărătorile când dau o minge te înjură. Nu prea poți să stai calm, dar asta este.

Cred că Miron s-a lovit înainte de acea fază, l-am atins puțin pe ureche, în glumă, și s-a ridicat foarte agresiv, așa. Probabil că na, era adrenalină, în zona de unde vine el, de-acolo din Nord, este mai rece și imediat sare la scandal”, a declarat Mihai Răduț, potrivit Telekom Sport.

”Știe toată lumea care e situația la Astra. Am înțeles că s-a făcut un efort și s-a plătit un salariu, jumătate din aprilie și din mai.

Mai sunt restanțe iunie, iulie, august și bonusurile. Sper să se rezolve, așa am primit asigurări, că anul acesta o să încerce și clubul să fie cât mai aproape de noi, să fim la zi cu banii. Trebuie să intrăm și noi cât mai repede în formă, să ne batem pentru play-off.

Denis Alibec vrea să plece de la Astra

Sper ca Denis Alibec să plece, încă nu știu dacă s-a perfectat transferul. Îi doresc să plece pentru că are o vârstă, are nevoie de acest transfer, e deja destul de greu pentru el să mai joace în Liga 1. Pentru viitorul lui sper să reușească. E o pierdere pentru noi în față, acolo, dar avem jucători care îl pot suplini”, a încheiat Răduț.

Denis Alibec își dorește să plece de la Astra Giurgiu. El are o ofertă de la turcii de la Samsunspor: ”Sincer, știu și eu la fel de multe ca voi. Încă aștept să se înțeleagă cluburile între ele. Vorbim de orice, sunt discuții cu mai multe echipe, să vedem ce se va întâmpla.

Ultimul cuvânt îl are domnul Niculae. O să vedeți când o să plec, nu pot spune mai multe. Eu vreau doar să plec, nu mai pot da totul mental. Dacă voi rămâne, voi juca în continuare, nu am ce să fac. Am vorbit acum și cu domnul Niculae și a zis că se mai gândește zilele astea”.