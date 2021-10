Mihai Răduț, oripilat de ceea ce a trăit în fotbalul românesc: „Ar trebui să se desființeze! N-ar merita să fie nici în liga a 3-a!”. Exclusiv

Mihai Răduț (31 de ani) s-a despărțit de Astra, în această vară, după două sezoane petrecute în tricoul giurgiuvenilor. Între timp, a semnat cu Aris Limassol, echipă aflată pe locul 3 în prima ligă cipriotă.

Astra Giurgiu trece printr-o perioadă foarte grea, după ce, la finalul sezonului trecut, a retrogradat în liga a 2-a, iar , pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.

În plus, la începutul acestei luni, Astra Giurgiu a intrat în insolvență.

Mihai Răduț, oripilat de ceea ce a trăit la Astra Giurgiu

Mihai Răduț susține că are mai multe salarii de recuperat de la Astra Giurgiu, care, în total, ar însuma aproximativ 50.000 de euro, motiv pentru care a depus memoriu. Însă, nu crede își va primi vreodată banii restanți.

Acesta s-a declarat oripilat de modul în care fost tratat de cei de la Astra și consideră că formația giurgiuveană ar trebui desființată.

„Știe toată lumea ce probleme au fost la Astra și nici acum nu mi-am recuparat banii. Cred că mai am de luat vreo 50.000 de la Astra. În România, am pierdut bani la toate echipele, la care am fost.

Am depus memoriu, dar ce să faci. Că, în România, dacă depui un memoriu, durează trei ani și tot pe ei îi ajută. Sunt legile făcute de așa natură încât tu, ca jucător, nu ai niciun drept.

Semnezi contract de profesionist, te crezi profesionist la Liga 1. Și, când se întâmplă o chestie din asta, îți dai seama că tu, de fapt, ai fost amator. N-are nimeni nicio putere. Până te bagă la comisii, durează câteva luni. Iar acolo amână de nu știu câte ori. Astra cere de câte ori vrea ea amânarea, poate să se amâne doi ani de zile.

Îi pun să plătească o amendă de 500 de euro, iar ei o tot amână. La fiecare lună le mai dau câte 500. Până intră în insolvență, apoi gata. Nu poți să-ți bați joc de oameni așa… Astra trebuia să fie, în situația în care este acum, de mulți ani de zile. Numai că a fost Dani Coman băiat inteligent, a adus jucători cu calitate și au dus-o din asta.

La cum este clubul organizat, de fapt, cum nu este organizat, n-ar merita să fie nici în liga a 3-a. Ar trebui să se desființeze din start”, a declarat Mihai Răduț, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Mihai Răduț: „În Cipru, nivelul este mai ridicat decât la noi!”

s-a declarat plăcut surprins de fotbalul cipriot și susține că nivelul este mai ridicat decât în Liga 1. Totodată, acesta spune că echipele din Cipru nu lucrează foarte mult partea tactică.

„E ok, mai mult decât mă așteptam. Sunt bine, am fost accidentat. Acum o să încep și eu antrenamentele normale cu echipa. Ca de fiecare dată, am avut norocul meu ca, atunci când semnez cu cineva, să mă accidentez, la început.

Am avut o ruptură în cantonament, exact cu două săptămâni înainte să înceapă campionatul. După prima etapă, am revenit, apoi, la al doilea meci, am făcut o nouă ruptură. Sper să nu mai am probleme.

Mă simt bine aici. Toată lumea zicea că în Cipru este un campionat mai de relaxare, de vacanță. Dar n-a fost deloc așa. Nivelul este mai ridicat decât la noi, pentru că au mai muți bani și plătesc salarii mai mari. Astfel că vin jucători cu nume, care au jucat la echipe bune. E diferit campionatul de aici. Îl compar cu cel din Polonia, pentru că sunt la fel de agresivi, duri. La noi e puțin mai static.

Echipa a fost luată de un rus, de vreun an de zile, care a investit foarte mulți bani. Condițiile sunt super ok, de aia am venit și eu. Totul este exact cum ar trebui să fie la o echipă mare”

Mihai Răduț: „Nu stau foarte bine tactic!”

Au adus vreo 15 jucători, care au evoluat în Spania, Italia. Sunt jucători cu CV. Spre deosebire de campionatul nostru, aici sunt jucători mai valoroși individual, mai agresivi, dar mi se pare că nu stau foarte bine tactic. Aici, dai trei-patru și iei trei-patru. Echipele nu sunt foarte bine organizate. Ei se axează foarte mult pe jucători de atac. Aici, avem VAR. Am rămas surprins de nivelul destul de ridicat, nu mă așteptam. Am crezul că e ca la noi.

Am vorbit cu antrenorul și mi-a zis că, după ce o să-mi revin, o să se bazeze pe mine. La fel mi-a zis și patronul rus. Mi-au spus că mă consideră unul dintre cei mai buni mijlocași ai lor. Acum, aștept să-mi intru în ritm, că o să am nevoie de câteva meciuri. Aici, banii sunt la zi. Avem prime la fiecare meci. Chiar și băieții, care nu sunt în lot, iau prime de 30 la sută”, a mai spus Mihai Răduț.

Mihai Răduț: „Universitatea Craiova are cu adevărat șanse la titlu!”

În încheiere, Mihai Răduț a mărturisit că urmărește campionatul românesc, chiar dacă nu se mai află în România. Acesta consideră că CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova sunt cele trei echipe, care, în acest sezon, se vor lupta pentru titlul de campioană.

„Urmăresc Liga 1 la televizor. Mi se pare că sezonul acesta este mai frumos, pentru că au revenit echipele de tradiție și vin suporterii la stadion. E mai antrenant. Au fost și câteva meciuri bune.

Rapidul a început super bine, dar, din păcate, s-a cam dezumflat. În continuare, mi se pare că CFR, FCSB și Craiova sunt echipele cele mai puternice de anul acesta. Deși Craiova este destul de în spate, mi-a plăcut cum a jucat, în ultimele meciuri. Au jucat un fotbal ofensiv, cu ocazii multe, pasează bine. A venit Lyes Houri, care foarte bine s-a integrat.

FCSB, la fel, cu venire lui Edi se vede că încep să-și formeze anumite trasee de joc. CFR are punctele pe care le-a acumulat cu Șumi și, în continuare, are jucători buni pentru România, deși nu sunt un mare fan al jocurilor lor. Dar se pare că adună puncte și titluri.

Aștept să-și revină Sepsi, pentru că mă așteptam să facă o figură frumoasă anul acesta. Voluntariul este o surpriză plăcută, bravo lor. Am văzut ce a zis și Tamaș, că secretul este să-ți plătești jucătorii la zi.

Dacă ar fi să mă iau după jocul din ultimele meciuri, cred că Universitatea Craiova are cu adevărat șanse, pentru prima dată, la titlu. Dar CFR este o echipă destul de puternică și, încă, foarte pragmatică cu Dan Petrescu. Și FCSB vine tare din urmă. Cred că este o luptă destul de strânsă la titlu”, a încheiat Mihai Răduț.