Mihai Roman anunță revenirea la U Craiova: „Nu a fost cazul să mă las!” Când a jucat ultimul meci

Astfel, Mihai Roman ar putea reprezenta o nouă întărire pentru U Craiova și tehnicianul Marinos Ouzounidis în noul sezon. Roman va trebui să aibă parte de o pregătire specială, având în vedere că nu a mai evoluat de un an și jumătate într-un meci oficial.

Universitatea Craiova și-a aflat și programul din noul sezon al Ligii 1. „Juveții” vor începe campionatul cu o partidă pe teren propriu contra formației FC Argeș, iar .

Mihai Roman revine pe teren pentru U Craiova după ce și-a rezolvat problemele la inimă: „Nu a fost cazul să mă las”. Când a jucat ultimul meci oficial

Perioada de așteptare a luat sfârșit pentru Mihai Roman. Jucătorul a fost ținut în afara terenului din cauza unor probleme la inimă, dar se pare că acestea s-au rezolvat, iar Roman este gata de întoarcerea la antrenamente.

„Mi s-a spus că sunt foarte bine, toate funcțiile mele la inimă sunt foarte bune. Sunt în parametri buni. Abia aștept să joc din nou. Stăteam mă gândeam când o să revin, când o să marchez. O să fie special fiecare minut în care eu o să joc,” a spus jucătorul de 29 de ani. Totuși, Roman va avea nevoie de o pregătire temeinică, deoarece timpul petrecut fără fotbal a fost destul de lung, aproximativ un an și jumătate.

„Mă simt foarte bine după această perioadă de inactivitate din fotbalul profesionist. Așa am mai făcut câte ceva, antrenamente. Am fost și la minifotbal, dar și padball, chiar dacă n-am făcut antrenamente cu echipă. Abia așteptă să mă întorc la antrenament. Am făcut o intervenție la Viena. Două vertebre care pleacă de la inimă. Nu a fost ceva foarte complicat, mulți sportivi au făcut asemenea intervenții.

Fotbalul este pasiunea mea, a fost greu. Am trecut cu bine psihic, nu m-a doborât. Am ținut capul sus. Simțeam că nu am nimic grav. Din punctul meu de vedere, eu am fost ok, am făcut mișcare. M-am antrenat zi de zi, chiar de două ori câteodată. Cred eu că în trei-săptămâni o să pot să fiu la 80 – 90 la sută. Nu a fost cazul să mă las la vârsta asta.”

Ultimul meci oficial în care Mihai Roman a evoluat a fost pe 8 decembrie 2019. A fost pe teren pe parcursul întregului joc pierdut, scor 0-1, cu Astra Giurgiu, în deplasare. era șeful băncii tehnice la Universitatea Craiova.

40 de meciuri și 4 goluri are Mihai Roman în tricoul alb-albastru al Științei

50.000 de euro este cota de piață a fotbalistului

350.000 de euro a plătit NEC Nijmegen pentru Roman în 2015

Mihai Roman a dezvăluit că George Țucudean ar mai fi putut juca fotbal: „A fost la aceeași clinică de la Viena” Ce a declarat fotbalistul Științei despre cazul lui Eriksen

Din păcate, problemele la inimă l-au făcut pe George Țucudean să se lase de fotbal, iar Mihai Roman a dezvăluit faptul că Țucudean ar mai fi putut juca în continuare, dar cu anumite dureri: „Știu că George Țucudean a fost la clinica la care am fost și eu, la Viena, și știu că putea să mai joace fără probleme. El putea, numai că el simțea problemele și nu era prea plăcut, dar el ar mai fi putut juca în continuare, nu mai avea probleme.”

Atacantul Universității Craiova a vorbit și despre , fotbalistul danez care a fost aproape de o tragedie la Campionatul European: „Trebuia să plec să fac intervenția la o zi după ce s-a întâmplat evenimentul nefericit cu Eriksen. A fost total neașteptat. Bineînțeles, au mai fost cazuri și probabil vor mai fi cazuri, din păcate.

Am avut o discuție cu profesorii de acolo și-mi spuneam că pot apărea probleme și dacă totul e ok, toate analizele sunt bune. Mă bucur că Eriksen e bine și că nu s-a întâmplat nimic grav și cred că va juca fotbal din nou.”

În cariera sa, Mihai Roman a evoluat pentru FC U Craiova, Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj, CS Turnu Severin, Săgeata Năvodari, Pandurii, NEC Nijmegen, Maccabi Petah Tikva, Universitatea Craiova. Clubul din Bănie l-a împrumutat la Poli Timișoara și FC Botoșani.