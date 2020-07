Mihai Roman, atacantul Universității Craiova, află săptămâna viitoare dacă mai poate juca fotbal: “Merg la cel mai bun doctor! Vreau să revin la antrenamente!”. Exclusiv

Atacantului Universității Craiova, Mihai Roman, i s-au descoperit probleme cardiace la începutul lunii februarie și de atunci este în repaus, sperând să poată reveni cât mai rapid pe terenul de joc. Roman a fost și mai afectat de pandemie decât alți jucători, în condițiile în care programarea sa la o clinică specializată din Padova a fost amânată din cauza crizei COVID-19.

În luna martie, Mihai Roman a avut un zbor spre Milano, care însă a fost anulat din cauza pandemiei COVID-19. Astfel, de atunci, jucătorul Universității Craiova a fost nevoit să aștepte și a fost oprit la efort, astfel că din luna februarie, fotbalistul nu a avut voie să facă niciun antrenament.

Însă, așteptarea a luat sfârșit și Roman este programat la un consult medical miercurea viitoare, pe 22 iulie, la un control medical la Padova, la unul dintre cei mai buni cardiologi din lume. Fotbalistul a spus pentru FANATIK că speră să vină cu vești bune și să poată începe antrenamentul:

“Trebuia să plec în luna martie, doar că atunci s-a anulat zborul din cauza pandemiei. Și nici la clinică nu aveam cum să ajung pentru că a fost o situație gravă în zonă. Așa că am avut o amânare până acum.

Miercuri plec la Milano, o să îmi fac un test COVID-19, pentru că au nevoie la clinică. Am ținut să merg la Padova pentru că voi fi consultat cu unul dintre cei mai buni cardiologi din lume. Și el îmi va putea spune dacă pot să revin pe teren, iar dacă va fi ceva în neregulă, poate să îmi spună ce este de făcut pe mai departe.

Eu sper să fie totul bine și să pot să revin la antrenamente. Nu am simțit niciodată nimic, dar eu de la începutul anului nu am făcut nicio alergare, nimic. Sper să rezolv miercuri toată această problemă”, a spus Roman pentru FANATIK.

I s-au descoperit extrasistole după cantonamentul de iarnă din Antalya!

Mihai Roman a făcut la capacitate maximă cantonamentul de iarnă din Turcia, fără a acuza nicio problemă medicală, însă înainte de primul meci din 2020, cu Gaz Metan Mediaș, jucătorul nu se afla pe foaia de joc. De atunci, Roman nu a mai putut să se antreneze.

Atacantul Universității Craiova are o problemă asemănătoare la inimă cu cea a lui George Țucudean. I s-au descoperit niște extrasistole. Astfel, Roman ar putea face o ablație pentru a i se regla bătăile inimii, la fel cum a avut și atacantul celor de la CFR Cluj.

“Ce am avut eu, au 80 la sută din oameni. Au fost nişte extrasistole (n.r. bătăi în plus ale inimii) care eu le făceam în efort şi am jucat cam 4 luni cu ele. Nu erau periculoase, toată lumea m-a asigurat că nu puteam să păţesc nimic şi profitând de această pauză şi la insistenţele familiei am mers să îmi fac un consult la Viena.

Cei de acolo mi-au spus că sunt foarte mulţi jucători care au aşa ceva, pot să apară la oricine, oricând, nu neapărat să te naşti cu ele”, a spus George Ţucudean.

Ce este ablaţia cardiacă?

Ablaţia cardiacă este o intervenţie minim invazivă care constă în cicatrizarea sau înlăturarea completă a ţesutului care provoacă tulburările cardiace. Se introduce un cateter printr-o venă până la nivelul inimii unde se cauterizează ţesutul în cauză.

Această procedură se poate realiza şi cu ajutorul unui laser. Cicatricea apărută va crea o barieră între ţesutul sănătos şi cel bolnav şi, în mod normal, cordul nu ar mai trebui să fie afectat. Intervenţia durează între 3 şi 6 ore, iar pacientul poate simţi o uşoară arsură când ţesutul este cauterizat. Spitalizarea este de o zi, iar un sportiv ar putea relua activitatea după o pauză de câteva săptămâni.