Mihai Roman, cartonaș roșu în minutul 11 al meciului CFR Cluj – FC Voluntari, după un fault asemănător cu cel al lui Lionel Messi, din Argentina – Algeria. Video

CFR Cluj a primit un ajutor din partea lui FC Voluntari în meciul din etapa a 2-a a SuperLigii, disputat în Gruia. Mihai Roman (34 de ani) a avut o intrare dură asupra lui Alin Fică, asemănătoare cu cea a lui Lionel Messi din meciul Argentina – Algeria, însă atacantul ilfovenilor a văzut direct cartonașul roșu, spre deosebire de sud-american.
FC Voluntari a început foarte bine meciul cu CFR Cluj și a lansat mai multe șuturi spre poarta lui Octavian Vâlceanu în primele 10 minute. Ilfovenii au avut chiar o bară și un gol anulat, după un ofsaid la limită. În minutul 11, Mihai Roman l-a călcat pe Alin Fică din spate, chiar pe tendonul lui Ahile, iar centralul Cătălin Roman i-a arătat direct cartonașul roșu atacantului. VEZI VIDEO AICI
Faza seamănă foarte tare cu cea din Argentina – Algeria 3-0, de la Campionatul Mondial. Atunci Leo Messi și-a călcat un adversar pe gambă, din spate, într-un stil asemănător cu cel în care Mihai Roman l-a călcat pe Fică, însă sud-americanul nu a văzut nici măcar cartonașul galben în acel meci.
Deși începuseră curajos, ilfovenii au cedat inițiativa după ce au rămas în inferioritate numerică, lucru de înțeles, mai ales împotriva unei echipe experimentate ca cea a lui CFR Cluj. Ardelenii au preluat controlul jocului și au ratat două ocazii mari înainte să marcheze.
În minutul 26, Andrei Cordea a primit o pasă foarte bună, a trecut fără probleme de un adversar și a trimis mingea direct în vinclul porții apărate de slovenul Metod Jurhar, deschizând astfel scorul pe stadion Dr. Constantin Rădulescu.