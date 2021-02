Mihai Roman, dezvăluire cu Gigi Becali în vestiarul de la FCSB: „Gata cu yoga! Asta trebuie să faceți!” Exclusiv

Mihai Roman a făcut o dezvăluire de senzație pentru FANATIK din vestiarul FCSB, cu Gigi Becali în prim plan. Patronul FCSB le-a reproșat jucătorilor că practică yoga și l-a dat exemplu pe fotbalistul Botoșaniului.

Jucătorul lui FC Botoșani care a răpus-o pe campioana CFR Cluj, vrea să înscrie și împotriva celor de la FCSB, chiar dacă a rămas în relații foarte bune cu toți cei de acolo.

Fostul jucător al FCSB-ului a avut o relație foarte bună cu Gigi Becali, despre care a declarat că este un om foarte corect. De altfel, Roman a recunoscut că a acceptat oferta sa, deoarece a insistat foarte mult, chiar dacă în urmă cu ceva timp îl mai refuze o dată.

Interviu cu Mihai Roman despre relația sa cu Gigi Becali: „E un om foarte corect”

Cum a fost cu acea condiție pe care i-ai pus-o lui Gigi Becali?

– Sigur că e adevărat! A fost singura mea doleanță ca eu să vin la Steaua. Să nu vorbească despre mine în presă! Nici de bine, dar nici de rău! Normal că astfel de lucruri te afectează! Mai ales pe mine. Alții nu au probleme de genul. Cred că ține de psihicul oricărui jucător. Florinel Coman de exemplu, fie că îl critică sau nu e același jucător! Nu bagă în seamă lucruri de genul ăsta. Ar fi bine să fii un astfel de om, dar eu nu sunt deloc așa! Și tocmai de asta i-am spus că nu aș vrea să vorbească de mine.

Vă dați seama că a fost de acord! Eu l-am refuzat de mai multe ori și până la urmă a fost de acord în totalitate. Și chiar dacă la început nu am crezut că se va ține de cuvânt, cu toate astea mi-a lăsat o impresie deosebit de plăcută, prin faptul că nu a vorbit nimic de mine la televizor sau în presă în perioada în care am jucat acolo. Chiar nu am ce să îi reproșez lui nea’ Gigi! Cu mine s-a comportat foarte bine și știu că se ține de cuvânt când promite ceva. Alți jucători pot să confirme asta.

Mihai Roman: „Am refuzat Steaua de mai multe ori! Gigi Becali a insistat și am acceptat”

Ai spus că ai refuzat FCSB de mai multe ori?

– Au fost multe discuții. Gigi Becali m-a mai vrut înainte de 2018. Cred că înainte cu un an sau jumătate de an. Mi-a spus domnul Iftime că a sunat nea’ Gigi și atunci am zis că nu vreau să merg. Apoi, ultima dată, în 2018, a sunat de mai multe ori și a vorbit cu mine, dar am refuzat! Până la urmă am acceptat când am văzut că mă vrea cu adevărat.

În 2017 nu am vrut pentru că eram aproape de casă. Eu stau la Suceava și nu aș fi vrut să mai plec pentru că mă simțeam bine la Botoșani și am fost plecat foarte mult timp departe de casă! În 2018 a fost mai insistent și m-a rugat și mai mult, pentru că a zis că are nevoie de mine pentru Europa. La rugămințile lui am acceptat. A zis că nu e mult și totuși în CV-ul meu Steaua e cel mai mare club. Deci nu îmi pare rău.

Ai vreun regret legat de perioada FCSB? Au renunțat prea ușor la tine?

– Nu am niciun regret! Nu regret nimic din ce mi s-a întâmplat în carieră. Probabil s-a renunțat destul de ușor la mine. Gigi Becali m-a sunat când am ieșit din Europa, probabil și domnul Iftime l-a rugat să mă întorc la Botoșani pentru că a văzut care era situația acolo.

Erau și foarte mulți pe postul meu. Bine, că eu am jucat la Steaua peste tot, pe toate pozițiile! Nu mai știam de mine (n.r. râde cu poftă)! Dar repet, nu îmi pare rău că am mers acolo pentru că mi-am făcut mulți prieteni și am rămas în relații bune cu totul.

„Nu e adevărat că Gigi Becali nu m-a anunțat că plec de la Steaua!”

Deci nu e adevărat că ai aflat de la Valeriu Iftime că nu vei mai juca la FCSB?

– Nu e adevărat. M-a sunat unul după altul. Nea’ Gigi m-a sunat primul și apoi nea’ Valeriu Iftime! Decizia a fost în totalitate a lui Gigi Becali. Bogdan Vintilă, antrenorul care era atunci, nu prea avea ce să zică! Nu avea prea multe cuvinte de zis despre plecări, despre veniri! Antrenorul nu a avut absolut niciun cuvânt de spus. A fost părerea lui nea’ Gigi și probabil Valeriu Iftime l-a sunat și l-a rugat să mă lase înapoi.

Ai fost cedat definitiv la Botoșani?

– Da, a fost transfer. Nici vorbă de împrumut. Am plecat cu totul la Botoșani. Mai aveam un an de zile, dar pur și simplu am plecat la Botoșani. Nu am fost împrumutat! Mi-au dat actele de transfer.

Amintirea specială a lui Mihai Roman legată de Gigi Becali: „Mergeți la biserică cum face Roman!”

Cum crezi că pot trece jucătorii de la FCSB peste criticile patronului?

– Acum majoritatea sunt de ceva timp și nu mai bagă în seamă probabil. Cred că deja sunt puternici psihic și au oameni care știu să îi îndrume în a nu mai băga în seamă toate vorbele.

Ai vreo amintire mai specială legată de Gigi Becali?

– Aaaa, păi sunt foarte multe! A venit o dată în vestiar după un antrenament și le-a reproșat jucătorilor că merg în alte părți și nu la biserică! Să nu mai meargă la yoga și alte lucruri de genul. Și m-a dat exemplu pe mine: ‘Uitați-vă la Roman!’. Ceva de genul ăsta (n.r. râde). Toată lumea asculta cu atenție ce a zis nea’ Gigi, toți erau serioși și ascultau. Așa e mereu când intră în vestiar.

Deci îi plăcea că ești credincios…

– Da, păi eu merg des la biserică. În fiecare duminică, dacă nu am meci, merg la slujbă. Sau de sărbători merg tot timpul! Dar nu am fost niciodată cu dânsul la biserică.