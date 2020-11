Mihai Roman, după înfrângerea Botoșaniului cu FCSB: „La antrenor nu sunt probleme, la noi sunt”

Mihai Roman, jucătorul lui FC Botoșani, a declarat la finalul meciului pierdut cu 1-4 pe terenul FCSB-ului că rezultatele slabe din ultima perioadă se datorează lotului și nu antrenorului. După un început bun de meci, botoșănenii s-au stins, iar FCSB a preluat controlul partidei.

FCSB a învins-o clar pe FC Botoșani cu scorul de 4-1, o victorie ce i-a propulsat pe roș-albaștri pe primul loc în Liga 1.

Golurile au fost marcate de Man (min. 21 și 53) și Tănase (min. 51 din penalty și 71), respectiv Florescu (min. 19) pentru oaspeți.

Mihai Roman e realist după înfrângerea dură cu FCSB

Mihai Roman a declarat după meci că nu se pune problema unei schimbări de antrenor la Botoșani: Am început bine jocul, am și marcat, apoi a apărut o naivitatea a noastră, încerând să construim din adâncime. Când faci asemenea cadouri contra Stelei ești taxat.

De 3 meciuri nu mai câștigăm, trebuie să ne revenim. Au venit toate asupra noastră, trebuie să ne revenim. Noi lucrăm bine la antrenamente, antrenorul știe ce vrea de la noi, ne dă un impuls și la meciuri și la antrenamente. La antrenor nu sunt probleme, la noi sunt.”

Eduard Florescu, marcatorul golului lui FC Botoșani, nu s-a bucurat pe măsura execuției reușite contra celor de la FCSB: “O execuție care o încerc mereu, degeaba am reușit-o în meci dacă n-am câștigat. Am căzut pur și simplu. Nu sunt eu în măsură să îmi dau cu părerea. Nu sunt în măsură să vorbesc. Trebuie să ne revenim cât mai repede acolo unde ne este locul.”

Secundul lui Croitoru: “Încercăm să salvăm corabia”

În lipsa lui Marius Croitoru, antrenorul secund al lui FC Botoșani a declarat că staff-ul tehnic încearcă să salveze situația la echipă: “Am făcut o primă repriză bună, am marcat. Am primit apoi gol, au fost niste greșeli individuale acolo.

FCSB e o echipă puternică. Vine pauza, trebuie să ne revenim, cu siguranță putem. Și noi ne întrebăm unde este echipa de altădată. Avem o echipă bună cu jucători buni. Mental este o problemă trebuie să ne revenim. Patronul este normal să fie supărat, are sau nu răbdare, noi venim la servici și încercăm să salvăm corabia”, a spus secundul Florin Drăgan la finalul partidei cu FCSB.



FC Botoșani este pe locul 10 în Liga 1, cu 11 puncte acumulate. Pentru echipa lui Marius Croitoru urmează meciul cu U Craiova, sâmbătă, 21 noiembrie, pe teren propriu.

