Mihai Roman prefațează meciul FC Botoșani – FCSB. Ce jucători îi recomandă lui Gigi Becali. Exclusiv

Mihai Roman a vorbit despre partida dintre FC Botoșani și FCSB, iar jucătorul moldovenilor i-a recomandat mai mulți jucători lui Gigi Becali care ar putea să facă față cu brio în echipa lui Toni Petrea.

Jucătorul lui FC Botoșani a oferit un amplu interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre relația sa cu Gigi Becali, dar și despre faptul că ține legătura cu foștii săi colegi de la FCSB.

Roman consideră că o victorie împotriva echipei lui Gigi Becali le va mări considerabil șansele la un loc în play-off, însă cu toate astea o vede favorită la titlu pe FCSB, în timp ce pe CFR Cluj nu o vede o echipă puternică.

Mihai Roman prefațează partida dintre FC Botoșani și FCSB: „Doar așa îi poți învinge!”

Mihai, urmează meciul cu FCSB. E o partidă specială pentru tine?

– Nu e specială! Fiecare meci pentru mine e la fel. Ne dorim să câștigăm și atât. Ok, am jucat acolo, am prieteni și am rămas în relații bune cu toată lumea. Dar pe teren vom face totul pentru a acumula puncte să ne calificăm în play-off cât mai repede.

O victorie cu FCSB v-ar apropia considerabil de play-off?

– Cu siguranță! Două-trei meciuri câștigate din următoarele partide și eu cred că suntem 100% în play-off. Așa că noi încercăm să adunăm punctele cât mai repede cu următoarele adversare. Știm că o să fie foarte dificil. E o echipă foarte bună, care are cei mai buni jucători din țară. Nici noi nu stăm rău și avem o echipă bună cu care putem face față.

„Steaua e favorită la titlu. CFR-ul nu mi s-a părut o echipă puternică!”

Cine e favorită la titlu? CFR sau FCSB?

– Eu zic că anul ăsta Steaua are mai multe șanse la titlu. Jucătorii din față, Coman, Moruțan, Olaru, au meciuri mai multe în picioare acum și s-au maturizat. Eu mizez pe ei pentru că CFR-ul la jocul nostru nu mi s-a părut o echipă foarte puternică.

Cum e gazonul la Botoșani?

– Acum e bine (n.r. râde)! S-a încălzit afară și o să arate altfel față de ultimele trei partide de pe teren propriu. Și eu zic că e bine pentru ambele echipe, nu doar pentru FCSB.

„Mă gândesc să mai joc un an dacă nu mă accidentez!”

Cum te simți la 36 de ani? Știu că îți expiră contractul în vară…

– Am spus că din vară probabil o să mă retrag, dar nu sunt sigur pentru că fizicul mă ajută, pot să alerg, doar că trebuie să rămân sănătos. Am avut destule accidentări și grele! Probabil dacă lucrurile vor continua așa voi mai continua un an! O să intru pe parcurs să joc sau cât o să pot eu să mai ajut. Am vorbit și cu domnul Iftime, care mi-a garantat că ce vreau eu să fac, aia o să se intâmple.

Indiferent dacă vreau să mai joc sau să mă retrag, am postul asigurat în conducere, deci la Botoșani trebuie să rămân pentru că sunt cumva un simbol pentru club. E alături de mine, la fel și Marius Croitoru. Vom vedea din vară. Dacă sunt sănătos, vreau să mai merg un an. Din ce am simțit în teren adversarii, cu siguranță mai pot face față încă un an.

Cu ce îi puteți suprinde pe cei de la FCSB față de meciul tur?

– Dorință și ambiție mult mai mare! Suntem foarte motivați. Printr-un joc organizat, cu o unitate de grup extraordinară, doar așa pot învinge FCSB-ul pentru că au jucători de mare calitate și altfel nu poți să le faci față.

„Nu e ușor să găsești un atacant care să se plieze pe jocul FCSB-ului!”

FCSB are probleme cu atacantul. De ce crezi că au această problemă?

– Nu cred că neapărat se bagă patronul. Sigur, nu sunt bune oscilațiile astea, să joace doar o repriză. Dacă jucătorul e într-o formă bună și marchezi vei juca. Eu cred că încă nu au găsit jucătorul care se pliază pe jocul lor. Nu e ușor să găsești un atacant pentru FCSB! Ei au un joc mai complex, în care atacantul are mai multe responsabilități și trebuie să facă mai multe lucruri, nu doar să aștepte mingea în careu.

Între FCSB și Botoșani a fost întotdeauna o relație foarte bună…

– Da, probabil datorită transferurilor. Gigi Becali și Valeriu Iftime au o relație de prietenie, înainte de a fi patroni. Botoșaniul a avut întotdeauna jucători buni și cu un fotbal plăcut ochiului. De la un jucător la altul a rămas o relație foarte bună. Botoșaniul și acum joacă un fotbal plăcut, nu se apără! Și e meritul lui Marius Croitoru.

„Sunt mulți jucători la Botoșani care ar putea să facă pasul la FCSB!”

Cine ar putea să mai facă pasul de la Botoșani la FCSB?

– Sunt mulți jucători. Este Keita, Ongenda. Mie îmi place foarte mult Târcoveanu! Florescu, sunt jucători buni. Cu siguranță pot face pasul la FCSB sau la alte echipe.

Mulți jucători străini de calitate au ajuns la Botoșani în ultimii ani…

– Da, Botoșaniul știe să transfere ieftin și bun! Nu știu care e rețeta, dar acum Marius Croitoru se ocupă de cine vine la echipă. Urmărește foarte mulți jucători. Iar în trecut, când au venit jucători precum Ngadeu care a plecat pe 4,5 milioane de euro în Belgia, era nea’ Cornel Șfaițer care se ocupa de transferuri. Au relații foarte bune în afară, pentru e greu să atragi jucătorii la Botoșani.