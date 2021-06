Mihai Roman revine la Universitatea Craiova după operaţia la inimă: “Sunt fericit că pot să joc din nou”

Scenariul care în urmă cu un an și jumătate părea de-a dreptul imposibil a devenit acum realitate. În urma operației suferite la Viena, Mihai Roman a trecut peste problemele cardiace și se poate întoarce în lotul Universității Craiova.

„În două săptămâni pot să intru la antrenamente. Abia aștept acum să revin la treabă și important e că pot să joc fotbal”, a dezvăluit acesta, ținând, totodată, să-i mulțumească patronului Mihai Rotaru pentru sprijinul acordat. Contractul său expiră abia la finalul sezonului viitor.

În cele 40 de meciuri disputate în tricoul alb-albastru, și-a trecut în cont patru goluri și patru pase decisive. De-a lungul carierei, a mai evoluat atât pe prima scenă a fotbalului românesc, pentru echipe precum Petrolul Ploiești, U Cluj, Pandurii Târgu Jiu, FC Botoșani sau Poli Timișoara, cât și în Olanda, la NEC Nijmegen.

Mihai Roman revine în lotul Universității Craiova după operația la inimă

„Sunt fericit că pot să joc fotbal din nou. Totul a decurs bine după intervenția de la Viena și în două săptămâni pot să intru la antrenamente. Îi sunt foarte recunoscator pentru tot domnului Rotaru, un om de nota 2.000, care m-a susținut în toată această perioadă de pauză și mers la doctori.

M-a plătit normal, m-a ajutat cu tot ce s-a putut și îi mulțumesc din suflet. Oricum eu nu am stat de tot, am făcut mișcare și am fost chiar vicecampion național la padbol, fotbal-tenis.

Deci, de la prima participare în turul României m-am clasat pe locul doi. Abia aștept acum să revin la treabă și important e că pot să joc fotbal”, a declarat Mihai Roman pentru .

Mattia Montini și-ar dori să evolueze în Bănie: „Am vorbit cu Rotaru”

În altă ordine de idei, trebuie spus că Universitatea Craiova face tot posibilul să-și întărească în această perioadă de mercato compartimentul ofensiv. Pe lângă revenirile lui Koljic și Roman, sub comanda lui Marinos Ouzounidis ar putea ajunge și Mattia Montini.

Chiar dacă fotbalul românesc i-a lăsat un gust amar după experiențele de la și Astra, atacantul italian nu ar refuza să îmbrace tricoul alb-albastru. Ba chiar a purtat deja discuții cu patronul Mihai Rotaru.

„Am primit multe oferte, sincer, dar prefer să aştept să iau o decizie bună, nu aşa, pe grabă. Da, aş putea să accept o ofertă din România, deşi, sincer, după trei ani, mi-ar plăcea o nouă experienţă altundeva.

În România, nivelul campionatului este unul foarte bun, dar nu îmi place faptul că, în afară de 4-5 echipe, restul au întârzieri salariale mari şi nu pun la dispoziţie condiţii optime pentru a face performanţă 100%.

M-am văzut şi cu preşedintele Craiovei, Mihai Rotaru. Craiova este un club din care aş fi onorat dacă aş face parte. Am vorbit cu Rotaru dar nu de mine, în general aşa.. împreună cu ceilalţi jucători de la echipă cu care am fost văzut.

Cum ar suna un transfer în Bănie? În România după 3 ani, eu zic că mă cunosc toţi, cine vrea, ştie cum să mă contacteze. Eu aş fi dispus să discut de un posibil transfer, logic”, a mărturisit Montini la .