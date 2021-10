Mihai Roman și-a reluat antrenamentele la Universitatea Craiova după mai bine de un an și jumătate. ”În fiecare seară visam că mă voi întoarce”

Fotbaliștii Universității Craiova s-au întors în baza de pregătire după mini vacanța primită din partea antrenorului Laurențiu Reghecampf, după victoria cu 2-0 în derby-ul Băniei cu FC U Craiova.

, atacantul care a ieșit din circuitul fotbalului de performanță din cauza unor probleme cardiace.

Medicii i-au recomandat să renunțe la fotbal

Mihai Roman a trecut printr-o perioadă extrem de grea și de complicată. Fotbalistul de 29 de ani a fost diagnosticat cu extrasistole ventriculare.

Au urmat o serie de investigații medicale și verdictul crunt al medicilor care . Atacantul nici nu a vrut să audă.

După mai bine de un an și jumătate, perioadă în care a suferit și o intervenție chirurgicală pe cord, a revenit la antrenamente sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

”Mă simt bine din toate punctele de vedere, sunt foarte bucuros că am revenit la antrenamente alături de prima echipă, mi-au lipsit antrenamentele cu băieții. A fost o perioadă destul de grea pentru mine, dar e bine că s-a terminat şi astăzi am reuşit să fac pregătirea în regim normal.

Am crezut tot timpul că pot reveni, am crezut în mine şi în Dumnezeu, deşi multă lume nu mai credea. În fiecare seară visam că mă voi întoarce pe teren şi acest foc din mine, că nu am arătat tot ce pot în fotbal, m-a motivat, m-a făcut să nu-mi pierd speranţa. Simţeam că nu e nimic grav”, a declarat fotbalistul la finalul ședinței de antrenament.

Nu a stat departe de terenul de sport

În ciuda problemelor medicale Mihai Roman recunoaște că nu a putut să stea departe de terenurile de sport.

Ba chiar se mândrește cu un titlu de vicecampion la padbol, un disciplină sportivă care combină elemente de fotbal, tenis, volei și squash.

”Am avut diverse activităţii, am fost vicecampion naţional la padbol, m-au ţinut în priză aceste competiţii, am mai jucat şi nişte amicale cu arbitri din Craiova, am reuşit să am repere pe teren mare”, a povestit Mihai.

Atacantul știe că va mai dura ceva vreme până va fi apt să evolueze într-un meci oficial, dar este convins că acel moment se apropie.

”Pe termen scurt, îmi doresc să revin la capacitatea fizică ideală pentru a-mi ajuta echipa. Pe termen lung, îmi doresc să ies campion cu Universitatea Craiova, îmi lipseşte un acest trofeu”, a adăugat Mihai Roman.