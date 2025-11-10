Mihai Rotaru a ales noul antrenor al Universității Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Delegat de Mihai Rotaru să găsească un antrenor portughez, Mario Felgueiras i-a găsit înlocuitor lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Daniel Sousa este alesul directorului sportiv de la Universitatea Craiova.

Daniel Sousa, favorit să devină noul antrenor al Universității Craiova

Daniel Sousa, omul care a lucrat cu Andre Villas-Boas, din poziția de antrenor secund, la Chelsea, Totenham și Porto este pentru a o prelua pe Universitatea Craiova, după , din informațiile obținute de FANATIK.

Ca antrenor principal, tehnicianul de 41 ani le-a pregătit pe Arouca și Gil Vicente, în prima ligă din Portugalia, unde a obținut o medie de 1,77 puncte/meci. Fix cât cea a lui Mirel Rădoi în al doilea mandat din Bănie.

Mihai Rotaru a dorit neapărat un antrenor portughez la Universitatea Craiova

Încă din dimineața zilei de luni, 10 noiembrie, Horia Ivanovici a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Mihai Rotaru nu mai dorește un antrenor român la echipă. Acționarul majoritar al „leilor” l-a delegat pe Mario Felgueiras să găsească un tehnician portughez pentru a suplini plecare lui Mirel Rădoi.

„Dacă se va concretiza plecarea lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova va aduce antrenor portughez, pe filiera lui Mario Felgueiras. Rotaru și acționarii nu vor să mai audă de antrenori români”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

În acest sens, pentru a lămuri situația de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru a convocat o conferința de presă de la ora 14:00, la care va participa alături de Mario Felgueiras, directorul sportiv al echipei.

Bilanțul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: 10 luni, 6 demisii

Al doilea mandat al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova a fost mai tumultuos decât primul. În cele 10 luni, antrenorul a solicitat conducerii să plece de șase ori, ultima inițiativă fiind și acceptată, după eșecul cu UTA, 1-2, de pe „Ion Oblemenco”.

Paradoxal, în ciuda acestei incertitudini, Mirel Rădoi s-a bucurat de cea mai longevivă perioadă la o echipă, 10 luni, de când s-a apucat de antrenorat, în vara lui 2015). Tot în acest timp, fostul selecționer a obținut și cele mai importante performanțe la un club: a calificat-o pe Universitatea Craiova în grupa principală din Conference League, iar în primele 3 meciuri a obținut 4 puncte, grație victoriei cu Rapid Viena, 1-0, și egalului cu Noah, 1-1.

Cine este Daniel Sousa, antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Portughez în vârstă de 41 de ani, el a fost pentru o bună perioadă secundul celebrului Andre Villas-Boas, dar și analist video în staff-ul acestuia. Cei doi au colaborat atât la Academica Coimbra, FC Porto, Tottenham și Chelsea, cât și în China, la Shanghai Port, și în Franța, la Olympique de Marseille, dar și în Rusia la Zenit St. Petersburg.

Ca antrenor principal, Sousa a lucrat până în prezent exclusiv în țara natală, la Gil Vicente, Arouca, Braga și Vitoria Guimaraes. De-a lungul timpului, a obținut câteva victorii de prestigiu, cum ar fi un 3-0 în fața celor de la Braga sau un 3-2 cu FC Porto pe când era la Arouca.

De asemenea, în perioada scurtă petrecută la Vitoria Guimaraes, constituită de doar 3 meciuri, a reușit un egal, scor 4-4, cu Sporting Lisabona. Sousa este în principiu un adept al sistemului de joc de tip 4-2-3-1.

Alături de Villas-Boas, cel care în prezent este președinte FC Porto, el a participat în 2011 la câștigarea Europa League de către „dragoni”, după acea finală de la Dublin contra lui Sporting Braga. Din acea echipă făcea parte și românul Cristi Săpunaru la acea vreme.