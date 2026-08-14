Mihai Rotaru a analizat noile transferuri ale Craiovei. A vorbit, surprinzător, despre „cazul Lukic”. Exclusiv

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Mihai Rotaru a făcut o primă analiză a transferurilor realizate de Universitatea Craiova în această vară după și a recunoscut că noile achiziții nu au avut, până acum, același impact precum jucătorii aduși în sezonul precedent. Patronul campioanei României a vorbit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, despre evoluțiile lui Webster, Elisor și Tavares, dar și despre un nume care a devenit un adevărat exemplu pentru modul în care oltenii trebuie să privească răbdarea acordată fotbaliștilor străini.

Mihai Rotaru, despre noile transferuri ale Craiovei: „Credem mult în ele!“

Mihai Rotaru a trecut în revistă prestațiile și a explicat de ce aceștia nu au reușit, cel puțin până acum, să aibă același impact precum achizițiile din sezonul trecut. Finanțatorul oltenilor a vorbit, pe scurt, despre situațiile lui Webster, Elisor și Tavares, înainte de a ajunge la exemplul lui Jovo Lukic. Practic, Rotaru a readus în discuție „cazul Lukic” și a dezvăluit ce sfat important i-a oferit Mircea Lucescu în privința jucătorilor veniți din alte campionate.

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„Credem mult în transferurile făcute. Nu au avut impactul, să spunem, la fel ca cele de anul trecut, dar sunt jucători care au venit după perioada de pregătire. Fundașul Webster a avut ghinionul că s-a accidentat la primul meci, trebuia să nu joace meciul ăla, dar și-a dorit mult. Elisor a dat două goluri, Tavares a intrat bine în primele două meciuri, dar le dau tuturor exemplul lui Jovo Lukic, jucător pe care noi am plătit bani. Suporterii, staff-ul, clubul, n-au avut răbdare cu el. Acum pleacă pe 3-4 milioane în Egipt“, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sfatul primit de Mihai Rotaru de la Mircea Lucescu

Exemplul lui Jovo Lukic l-a făcut pe Mihai Rotaru să menționeze și despre o discuție purtată cu Mircea Lucescu. Selecționerul României i-a transmis patronului Universității Craiova că fotbaliștii veniți din alte țări nu pot fi evaluați după primele luni, deoarece adaptarea la o nouă cultură și la un nou mediu poate avea un rol important în evoluția lor.

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„Uite, Mircea Lucescu mi-a spus mai multe lucruri la un prânz, iar unul din ele este faptul că pe jucătorii străini îi poți judeca abia după cel puțin șase luni. Nu știm capacitatea lui de a accepta cultura. Mi-a spus să am răbdare șase luni, că sunt brazilieni, cap-verdieni, nigerieni, nu poți să-i judeci.

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Drept dovadă, Jovo Lukic e golgheterul României. Noi ne facem analiza pe unde am greșit cu Lukic, ce s-a întâmplat și de ce. Cota lui de 5 milioane este una conformă cu realitatea, pentru că este golgheter-ul României, încă o dată“, a mai punctat Mihai Rotaru.

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