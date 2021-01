Mihai Rotaru a anunțat bugetul Universității Craiova în acest sezon! Ce spune despre plecarea lui Papură

Mihai Rotaru a dezvăluit bugetul Universității Craiova în acest sezon și a oferit detalii despre situația lui Papură. Conform spuselor omului de afacer, oltenii au plătit cele mai mari sume din ultima vreme pentru aducerea unor fotbaliști.

Ultima mutare în care Rotaru a investit o sumă de bani este cea în transferul definitiv al lui Ivan Mamut. Croatul a semnat un contract valabil pe patru ani, iar tranzacția a costat în jur de 200.000 de euro.

Principalul finanțator al U Craiova a încercat în ultimele două zile să-l reconfirme pe Papură, asta deși tehnicianul de 47 de ani este tot mai contestat. Staff-ul tehnic al oltenilor s-a îmbunătățit prin aducerea a doi preparatori fizici, informații dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

Mihai Rotaru a anunțat bugetul Universității Craiova în acest sezon: „Am plătit cel mai mult pentru jucători”

Clubul Universitatea Craiova beneficiază de toate condițiile pentru a face performanță. Dincolo de condițiile de antrenament, Mihai Rotaru a dezvăluit că echipa are un buget anual care îi permite să se bată la campionat an de an și că dacă ar vrea, ar putea aduce un antrenor cu o cotă mare. Ba mai mult, patronul Științei spune că a investit cei mai mulți bani din ultima vreme în aducerea de jucători.

„Avem un buget de peste 8.450.0000 de euro, credeți că ar conta la acest buget o cheltuială de 50.000 de euro sau 100.000 în plus dacă acest lucru ar aduce campionatul? Suntem echipa care a plătit cele mai mari sume de transfer în România în ultimii doi ani.

Am plătit cel mai mult pentru jucători aduși. E adevărat că am și încasat, dar suntem o echipă care cheltuim pentru cantonamente, deplasări, materiale pentru antrenament peste două milioane jumătate. Credeți că ne uităm la o variantă ieftină și confortabilă sau că vreau eu să fac o echipă, e o prostie!

În momentul în care pleacă un jucător ca Mihăilă pe o asemenea sumă eu privesc partea bună și anume există bani de investit.”

Rotaru, încredere totală în Corneliu Papură: „Credeți că sunt nebun?”

Subiectul Corneliu Papură a fost tot mai dezbătut în ultima vreme, însă Rotaru nu a luat în calcul să-l demită pe „omul bun la toate” din club: „Nu am făcut nicio ofertă vreunui antrenor. Aș vrea, glumind puțin, să nu-l văd pe Corneliu Papură antrenor interimar la Craiova peste 10 ani. Are deja două interimate, trebuie să aibă o perioadă în care să demonstreze că este un antrenor principal sau nu este.

Știm cum lucrează Papură, noi știm ce vrea să facă, îi apreciem filosofia și considerăm că are instrumentele necesare pentru a se câștiga la campionat.”

„Credeți că sunt nebun să pun un antrenor la Craiova în care să nu am încredere? Nu există prietenii, există doar profesionalism. Echipa a arătat bine în perioada Papură, a trecut de două tururi în preliminarii Europa League și a avut o medie de două puncte pe meci,” a mai adăugat patronul Universității Craiova.