Mihai Rotaru a anunțat când va putea juca din nou Alexandru Cicâldău la Universitatea Craiova: „E cu o foame incredibilă”

Mihai Rotaru e destul de supărat după ce Universitatea Craiova a ajuns la al patrulea meci consecutiv fără victorie în campionat, însă pune pariu pe revenirea lui .

Mihai Rotaru anunță când va reveni pe teren Alexandru Cicâldău la Universitatea Craiova: „E apt să joace titular”

Mihai Rotaru este în așteptarea lui Alexandru Cicâldău, : „E apt să joace titular. Cicâldău e cu o foame incredibilă, pe care rar am văzut-o la un jucător de când activez în fotbal. Traiectoria lui nu a fost cea scontată, deși el în primul an la Galatasaray a jucat 28 de meciuri titular și apoi a plecat Fatih Terim”.

Moderatorul Radu Naum a considerat însă că patronul Universității Craiova își laudă excesiv „marfa”. Mihai Rotaru a replicat: „Haideți să analizăm ce am spus. Andrei Ivan a intrat foarte bine după foarte mult timp. Vorbesc frumos sau nu? Am spus că Cicâldău a jucat 33 de meciuri în primul an în Turcia.

Extrageți vă rog unde este lauda? Dacă vi se pare că îi ținem în brațe și îi mângâiem pe cap înseamnă că nu cunoașteți care e adevărul unei afirmații”, a mai spus Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru susține că Alexandru Cicâldău ar putea juca la meciul cu Unirea Slobozia: „Muncește din greu”

Alexandru Cicâldău nu e în cea mai bună formă fizică: „Cicâldău e apt să joace titular, dar a făcut pregătire separat după Euro, unde a jucat 15 minute.

Fostul mijlocaș al lui Galatasaray a fost pus la slăbit de Gâlcă: „A venit cu 2 kile în plus și am înțeles că a dat 1 kg și ceva jos. El muncește din greu și nu avem dubii cu el că nu va reuși”.

Patronul Universității Craiova e convins că „leii” vor arăta cu totul altfel cu toți jucătorii valizi: „Pe noi ne ajută să treacă timpul pentru că îi vom avea și pe Cicâldău, pe Anzor, Lukic”, a mai spus Rotaru la .

Fostul jucător al lui Galatasaray a semnat cu Universitatea Craiova pe 9 septembrie

Alexandru Cicâldău se află sub comanda lui Costel Gâlcă de pe data de 9 septembrie. Așadar are deja două săptămâni în care s-a pregătit cu Universitatea Craiova.

Deturnat în ultima clipă de la Petrolul, Alexandru Cicâldău l-a costat pe Mihai Rotaru aproximativ 1,5 milioane de euro. Mijlocașul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil până în 2028.