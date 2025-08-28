Mihai Rotaru a anunțat două transferuri după calificarea istorică a Universității Craiova în Conference League: „Ne dorim primăvara europeană”

Universitatea Craiova s-a calificat după 34 de ani în cupele europene. Mihai Rotaru, patronul echipei, a oferit primele reacții după triumful în fața lui Istanbul Bașakșehir din play-off-ul de calificare UEFA Conference League.

, Mihai Rotaru s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că Universitatea Craiova a revenit într-o grupă principală din cupele europene. Patronul oltenilor țintește departe și speră că echipa sa va ajunge până în primăvara europeană.

„Este o seară minunată, pe care ne-am dorit să o trăim de mult timp, o seară extraordinară, cred că ați văzut cu toții ce înseamnă Bănia, ce înseamnă Oblemenco. Am controlat meciul, înseamnă că suntem buni.

Am luat repede gol, dar am egalat repede și mai departe am fost buni. Toate sentimentele, de bucurie, de tristețe, de furie, de supărare. Asta este o echipă care se aseamănă cu Mirel Rădoi, ne bucurăm că este aici, iubește de mult timp Craiova. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin, ne dorim primăvara europeană, poate chiar mai mult.

Oricum, nu e o problemă, dau eu masa, Mirel, nu contează. Ne dorim campionatul. L-am pierdut pe cel din 2020 și sperăm să nu-l mai ratăm acum. Baiaram este Baiaram, un jucător aparte. Mai vrem să aducem încă doi jucători până la finalul campaniei de transferuri”, a d .

Universitatea Craiova, calificare în „Faza Ligii” UEFA Conference League

Pentru a ajunge în „Faza Ligii” UEFA Conference League, Universitatea Craiova a trebuit să treacă de FK Sarajevo, Spartak Trnava și Istanbul Bașahșehir. Performanța oltenilor este una admirabilă, aceștia revenind în grupele unei cupe europene după 34 de ani distanță.

Tragerea la sorți pentru „Faza Ligii” va avea loc mâine, 29 august, iar elevii lui Mirel Rădoi au asigurate cel puțin alte 6 meciuri în cupele europene. Totodată, Universitatea Craiova o duce bine și în SuperLiga, oltenii fiind lideri după primele 7 etape.