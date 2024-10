Crește presiunea la Universitatea Craiova după , în ultimul meci al etapei cu numărul 14 din SuperLiga României. Oltenii au un singur succes în ultimele opt jocuri și în prezent se află la opt puncte în spatele liderului U Cluj.

Mihai Rotaru a anunțat în direct ce decizie a luat în privința lui Costel Gâlcă după Farul – Universitatea Craiova 3-2: „E dureros ce se întâmplă”

Universitatea Craiova începe să piardă teren în lupta pentru prima poziție în SuperLiga României. Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost depășită în clasament de Petrolul și a cedat pe terenul Farului, scor 3-2.

Cu o singură victorie în ultimele 8 etape, gruparea din Bănie este supusă unei presiuni din ce în ce mai mari, în condițiile în care următorul meci din campionat este pe teren propriu, împotriva campioanei en-titre FCSB.

Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, a intrat în direct la după partida cu Farul și i-a decis pe banca oltenilor.

„Nu s-a luat în calcul schimbarea antrenorului, am avut o discuție în Consiliu de Administrație, astăzi și ieri. Nu se ia în calcul. Suntem într-un moment greu, dar nu din seara aceasta, ci de opt etape. Nu am fost să caut antrenori, nu am altă variantă. E dureros ce se întâmplă, e clar că trebuie să se schimbe unele lucruri, dar nu antrenorul.

În acest moment trebuie să ne resetăm cu toții, pentru că unul dintre lucrurile care mi s-au reproșat în ultimii ani este că nu am avut un director sportiv. Modelul de conducere al unui club de fotbal pe care eu l-am adoptat la vremea respectivă și a început cu Devis Mangia a fost modelul englezesc, în care echipa este condusă de către antrenorul manager.

Am ținut la acest model pentru că am încercat să evit eventuale conflicte între un director sportiv și antrenor. Poate că și sistemul tradițional englezesc a început să scârțâie. Costel Gâlcă a avut și are toate pârghiile, exact cum au avut Devis Mangia, Victor Pițurcă, Ivaylo Petev. Eu maxim pot să aflu echipa înaintea dumneavoastră cu vreo două ore.

Am mers pe acest sistem, am crezut în el, cred dar încă am dubii. Ceva nu merge, dar nu știu dacă Costel nu face ceva bine. Nu poate să fie o explicație, cred că lucrurile se pot îmbunătăți, dar pentru asta trebuie să ne așezăm la masă, resetat totul și dat drumul ca și cum astăzi începe cupa, peste două zile și campionatul începând de duminică de la meciul cu FCSB”, a declarat Mihai Rotaru.

Costel Gâlcă, explicații pentru eșecul din Farul – Universitatea Craiova 3-2: „Nu avem om de gol în acest moment”

La finalul întâlnirii Farul – Universitatea Craiova 3-2, care a închis etapa a 14-a din SuperLiga, antrenorul Costel Gâlcă a fost extrem de afectat de această înfrângere și a explicat startul modest al jocului în care gazdele au înscris de două ori în 12 minute.

„În prima repriză ne-au prins pe două inițieri, au marcat două goluri. Am pierdut duelurile unu contra unu. Am spus să mergem om la om, au scăpat din marcaj și au înscris. Aveam multă încredere în echipă și am, dar în fotbalul de astăzi contează foarte mult duelurile unu contra unu.

N-am fost în stare să ne apropiem de poarta lor, n-am avut intensitatea necesară. Și așa puteam să întoarcem rezultatul, am ratat și penalty, nu am putut face mai mult. A bătut în același fel (n.r.- Houri), și prima dată a atins-o portarul, e decizia lui, e jucător profesionist. El era desemnat primul să bată. Depinzi și de aceste execuții ale jucătorilor.

Paradela nu putea să joace mai mult, nu e la un nivel foarte bun. Se cunoaște lipsa lui Mitriță, e un jucător decisiv, ne-a lipsit, dar aveam multă încredere în cei 11 care au intrat astăzi pe teren”, a declarat Gâlcă.