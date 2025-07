Mihai Rotaru a anunțat ultimul transfer la Universitatea Craiova: „Un atacant care să aducă plus valoare”. Exclusiv

Universitatea Craiova a avut o perioadă de transferuri impresionantă, în care a realizat mai multe mutări importante. Activitatea grupării din Bănie în mercato nu s-a încheiat însă, iar Mihai Rotaru a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că oltenii vor să transfere un nou atacant.

Mihai Rotaru a oferit detalii despre atacantul care este aproape de un transfer la Universitatea Craiova

, iar . Mihai Rotaru, patronul grupării din Bănie, a dezvăluit în cadrul emisiunii detalii despre atacantul pe care Universitatea dorește să îl transfere pentru a-i lua locul lui Ivan în lotul condus de Mirel Rădoi.

„(n.r. vine un atacant?) Vrem să aducem un atacant, cred că e din Europa. O să am și un update, dar suntem pe drumul cel bun. Noi sperăm că va fi un jucător care va face diferența.

De asta îi și aducem, tot ce am adus am încercat să fie jucători care să aducă plus valoare”, a afirmat omul de afaceri. Noul atacant al Universității s-ar lupta pentru un loc de titular cu Assad Al Hamlawi, fotbalist transferat recent, și Jovan Markovic, care a revenit la echipă în această vară după împrumutul la Oțelul.

Mihai Rotaru a analizat transferurile Universității Craiova

Mihai Rotaru a vorbit și despre unele dintre mutările efectuate până acum de Universitatea Craiova, care a obținut patru puncte din primele două etape ale noului sezon, după 3-3 cu UTA și 3-1 cu FC Argeș. „Ne bucurăm că am rezolvat transferul lui Cicâldău, era foarte important.

Băluță, Teles este un jucător care ajută foarte mult. Romanchuk, Stevanovic, sunt jucători care pot să ne ajute foarte mult”, a afirmat omul de afaceri în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

, care a revenit la echipă în 2019 după experiențe în Rusia, la Krasnodar, și Austria, la Rapid Viena. Atacantul evoluase pentru Universitatea și în perioada 2014-2017.

