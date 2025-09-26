Mihai Rotaru a calculat şansele celor de la FCSB şi CFR Cluj de a intra în play-off: „Atâtea puncte trebuie să facă”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristian Măciucă
26.09.2025 | 08:15
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova le așteaptă în play-off pe rivalele FCSB și CFR Cluj. Boss-ul oltenilor știe ce trebuie să facă campioana și vicecampioana pentru a prinde top 6 și în acest sezon.

Universitatea Craiova a pierdut primul meci din acest campionat, scor 0-1, pe terenul Oțelului Galați. Cu toate acestea, principalele rivale ale oltenilor, FCSB și CFR Cluj, sunt în continuare departe în clasament. Mihai Rotaru nu le subestimează și. în direct la FANATIK SUPERLIGA, a făcut calculele pe care campioana și vicecampioana le au la play-off.

(n.r. – Sunteți surprins de parcursul FCSB-ului, care suferă înfrângere după înfrângere?) Nu mă interesează. Nu mă interesează să fiu surprins sau mai puțin surprins. Nu fac eu analize pe FCSB. 

(n.r. – Mai pot ajunge FCSB și CFR în play-off?) Oricând pot ajunge în play-off. Sunt echipe care pot scoate o medie de 1,9 puncte per meci. De atât au nevoie, matematic vorbind, ca să ajungă în play-off.

Cu șanse mari dacă fac aceste puncte. Cu 44 de puncte, au șanse mari să ajungă în play-off. Sunt 1,9 puncte per meci.

Sunt echipe care pot să facă aceste puncte”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

După etapa a 10-a a SuperLigii, CFR Cluj e pe locul 12, cu 8 puncte, dar și cu un meci mai puțin disputat. FCSB este pe locul 13, cu 7 puncte. Liderul campionatului a rămas în continuare Universitatea Craiova, cu 23 de puncte.

