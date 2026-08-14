Mihai Rotaru a comentat în direct gestul lui Baiaram din Craiova – KuPS. „Main event-ul serii trebuia să fie altul”. Îl va amenda? Exclusiv

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a fost umbrită de gestul lui Ștefan Baiaram (23 de ani). „Decarul” campioanei României a făcut o criză de nervi în momentul în care a fost schimbat de Filipe Coelho.

Mihai Rotaru a decis ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram după criza de nervi de la schimbare

Ștefan Baiaram a avut o nouă prestație modestă în U Craiova – KuPS 2-1, rezultat care a calificat-o pe campioana României în play-off-ul Europa League. În minutul 80, Filipe Coelho a decis să îl schimbe pe mijlocașul ofensiv și să îl trimită în teren pe Heriberto Tavares. Baiaram a ieșit cu greu de pe teren, iar când a ajuns în zona băncii de rezerve a făcut o adevărată criză de nervi.

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„Nu avem un caz Baiaram. Eu sunt un pic supărat că main event-ul zilei de ieri trebuia să fie meciul U Craiova și calificarea sigură în Conference League. Din păcate, main event-ul a fost ieșirea lui Baiaram. Rapoartele spun Baiaram a făcut un meci bun, dar l-a luat un pic publicul la ochi și la noi când te ia publicul la ochi știi cum e povestea. Ei ar trebui să știe la ce să se aștepte. Mă refer la public, nu la peluză, care a fost mereu la cel mai înalt nivel. În Oltenia e greu să joci și e greu să duci în spate. Nu e un caz Baiaram.

(n.r. – Va fi amendat?) Nu vă pot da detalii. Sunt regulile clubului. Cine greșește, trebuie să suporte consecințele. Dar în momentul ăsta trebuie să uităm de Baiaram pentru că main event-ul e calificarea în Conference League. Atât. De altceva nu se mai vorbește. Ne-am calificat, ne-am calificat. Dar de ce nu am jucat fotbal? Păi am jucat cu FC Argeș și am pierdut. Facem unul din două. Dacă luăm jocul cu FC Argeș și rezultatul cu KuPS suntem cea mai bună echipă din România”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Staff-ul Craiovei, lăudat pentru cum a gestionat „cazul Baiaram”

În acest sezon, în toate competițiile, Ștefan Baiaram a jucat 10 partide și a reușit să marcheze 4 goluri și să dea 2 assist-uri. „Crește, crește și își dorește foarte mult. Nu vreau să îl cauționez. Publicul a fost mai reactiv cu ei ieri și din frustrarea asta a plecat. Ușor, ușor va învăța să se autocontroleze. E important pentru el, pentru club, pentru coechipier. Până la urmă are 23 de ani. Nu e bătrân, dar nici tânăr.

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Nu a fost supărat că a fost schimbat. Regulamentul ăsta nu a intrat încă în mentalul jucătorilor. El dacă nu ieșea, jucătorul următor (n.r. – Tavares) stătea un minut pe margine și noi jucam în 10 pe margine. Dacă rezerva nu intra și jucam în 10 un minut, cine ar fi fost responsabil? Cei de pe margine, ai noștri. ‘Voi nu ați strigat la el? El a uitat, dar voi de ce nu ați strigat la el?’. Și eu eram mirat de ce țipă ăia pe margine. Bineînțeles! L-au trezit! Ieși afară că jucăm în 10! Cum era să zică? Așa, ușor, mișcă-te, Baiaram! Fane, ieși odată!”, a adăugat patronul U Craiova.

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