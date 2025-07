Mihai Rotaru a dezvăluit cum a ratat transferul unui super fotbalist de la Liverpool: „Numai de asta nu ne ardea nouă”

Mihai Rotaru a dezvăluit că în urmă cu ceva timp i s-a propus să transfere la Universitatea Craiova un fotbalist care între timp a ajuns la Liverpool.

Mihai Rotaru a refuzat să îl transfere la Universitatea Craiova pe Giorgi Mamardashvili, portarul lui Liverpool

Este vorba despre Giorgi Mamardashvili, portar georgian în vârstă de 24 de ani, care în vara anului trecut a fost cumpărat de „cormorani” de la Valencia în schimbul sumei de 30 de milioane de euro.

El a fost lăsat însă sub formă de împrumut la „lilieci” în sezonul trecut și astfel abia acum a făcut pasul spre „Anfield Road”. În vara anului 2020, titularul naționalei Georgiei evolua în țara natală, la Lokomotiv Tbilisi, formație pe care oltenii au înfruntat-o atunci în preliminariile Europa League, mai exact în primul tur.

Echipa gruzină a trecut la acea vreme de Universitatea Craiova, iar în contextul dublei respective oltenilor li s-a propus să îl transfere pe Mamardashvili, dar ei au refuzat.

Fostul fotbalist de la Valencia juca la acea vreme la Lokomotiv Tbilisi, echipă care i-a eliminat pe olteni din preliminariile Europa League în 2020

Rotaru a pus acum această chestiune pe seama supărării generate de acea eliminare. Dezvăluirea lui s-a produs în contextul în care, la finalul meciului , turul manșei a doua preliminare din Conference League, a fost întrebat dacă nu cumva crede că anumiți jucători de la echipa bosniacă ar putea reprezenta ținte de transfer pentru gruparea din Bănie.

„Da, noi avem o experiență, eram toți foarte supărați. După meciul cu Dinamo Tbilisi (n.r. Lokomotiv Tbilisi) ne-a fost propus portarul lor, iar acum este titularul Valenciei. Era perioada Covid, numai de asta nu ne ardea nouă”, a spus Mihai Rotaru la

Ce a spus Mihai Rotaru despre meciul propriu-zis de la Sarajevo

„Nu, nu am fost la meci. Slavă Ukraini! Nu la arbitru, nu cred că au fost probleme de arbitraj. (n.r. Despre Romanchuk) Și la Isenko. Am avut doi jucători din Ucraina care s-au prezentat bine azi. Mi-am adus aminte acum că arbitrul a fost din Ucraina. Nu era corect politic.

60 de minute dureroase. Am spus la pauză ‘Ori luăm multe, ori facem un egal sau batem’. Și puteam să facem un egal, am avut în bocancul lui Crețu. Nu știu dacă în primele 60 de minute au fost ei foarte buni sau am fost noi neconectați, dar nu cred asta. Cuvântul de ordine era și este în continuare calificare”,