Mihai Rotaru a dezvăluit întâlnirea de ultimă oră pe care a avut-o cu Dan Șucu. Au vorbit despre Gigi Becali și FCSB!

, . Ceilalți patroni din SuperLigă sunt uimiți pe performanțele campioanei, iar Mihai Rotaru a povestit o întâmplare fabuloasă petrecută pe aeroport cu Dan Șucu.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a dezvăluit că s-a întâlnit cu Dan Șucu la doar două zile după triumful FCSB-ului în UEFA Europa League. Patronii Rapidului și Universității Craiova au discutat despre performanța reușită de echipa campioană.

Concret, conducătorul „Științei” a mărturisit că Dan Șucu l-a întrebat ce vor face cu Gigi Becali, care a reușit o nouă victorie în competițiile europene, iar răspunsul lui Mihai Rotaru a fost unul sugestiv, anume să-și țină gura închisă, pentru că performanța obținută de roș-albaștrii este una notabilă.

„Nu i-am dat niciun mesaj lui Gigi Becali ca să-l felicit pentru parcursul FCSB-ului în UEFA Europa League. M-am întâlnit în aeroport cu domnul Șucu a doua zi pe aeroport, sâmbătă, și a zis ‘Ce Facem cu Gigi?’. Eu am răspuns ‘Ce să facem? Ciocul mic și să nu mai vorbim, pentru că nu avem ce să facem. Ne uităm și asta este!’”, a transmis Mihai Rotaru.

„Am închis televizoarele și nu am citit presa după victoria FCSB-ului”

Mihai Rotaru a continuat dialogul cu Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA și a recunoscut că nu a citit nimic despre victoria FCSB-ului. „Omul cu banii” de la Universitatea Craiova își dorește ca echipa sa să atingă aceleași performanțe într-un timp cât mai scurt. Cât despre un mesaj oferit lui Gigi Becali, patronul „Științei” a transmis că nu i-a oferit, pe când Dan Șucu a făcut acest lucru.

„Nu i-am dat mesaj lui Gigi! Nu auziți că eu sunt ofticos? Am închis televizoarele, nu am citit presa, nu am citit nimic! Am dat skip peste toate știrile sportive despre FCSB.

Nu am citit absolut nimic și nu o să fac asta! Este o performanță extraordinară, dar noi ne dorim ca și noi să facem o performanță asemănătoare. Înțeleg că domnul Șucu i-a dat mesaj lui Gigi Becali, dar eu nu am făcut acest lucru”, a încheiat Mihai Rotaru.

