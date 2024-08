Mihai Rotaru a dezvăluit problemele Universității Craiova înaintea derby-ului cu Rapid. Ce titular va lipsi următoarele 5 meciuri

În etapa a 8-a a Superligii României, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Rapid. Partida se anunță a fi una de senzație. Oltenii sunt pe locul secund în campionat și își doresc să urce din nou pe prima poziție, iar pe banca giuleștenilor este un nou antrenor: Marius Șumudică.

Mihai Rotaru, anunț cu privire la jucătorii accidentați

În etapa precedentă, Universitatea Craiova a fost învinsă pe Arcul de Triumf de Dinamo cu 1-2. „Câinii roșii” au terminat partida în 9 oameni, însă echipa din Bănie nu a reușit să egaleze. În plus,

ADVERTISEMENT

. Gazonul a fost de slabă calitate, iar jucătorii au controlat cu greu balonul. În plus, Paradela și Anzor Mekvabishvili au ieșit accidentați și vor rata partida cu Rapid.

Omul numărul unu de la echipă, Mihai Rotaru, a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre situația celor doi fotbaliști. Acesta a confirmat că Anzor și Paradela nu vor face parte din lotul pentru meciul cu Rapid, însă speră să se refacă în cel mai scurt timp.

ADVERTISEMENT

„Paradela lipsește meciul acesta. El va fi apt după pauza competițională. Din estimările pesimiste, Anzor va sta undeva la 5 meciuri pe bancă, aproximativ 6 săptămâni”, a explicat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Finanțatorul echipei a vorbit și despre condițiile de la meciul cu Dinamo. Mihai Rotaru a declarat că starea gazonului de pe Arcul de Triumf a fost deplorabilă și este de părere că suprafața de joc le-a pus bețe în roate jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

„A fost o oroare. Dacă eram în locul celor de la Dinamo și am fi putut să folosim această armă, am fi folosit-o și noi. Știm foarte bine, un gazon prost nivelează valorile. Dinamo s-a folosit de acest avantaj. Ei au venit la un meci de luptă. Eu cred că Universitatea Craiova are mai multe valori decât Dinamo”, a mai spus Mihai Rotaru.

Universitatea Craiova – Rapid, derby-ul etapei

. În cazul în care câștigă meciul de pe „Ion Oblemenco” în fața celor de la Rapid, iar U Cluj se încurcă cu Dinamo, Craiova ar putea reveni pe prima poziție.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, giuleștenii vin după prima victorie a sezonului. Rapid s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la Iași, iar fanii au în sfârșit motive de bucurie. Venirea lui Marius Șumudică la echipă pare a fi una de bun augur, iar o victorie în derby-ul cu Universitatea Craiova ar putea reaprinde șansele la titlu.