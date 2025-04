Mihai Rotaru a dezvăluit regretul pe care-l are în acest sezon. „Clauza era problema. Se întâmpla înainte de Revelion”

. Patronul „leilor” regretă că a nu luat o decizie încă de anul trecut.

Mihai Rotaru, dezvăluiri la Fanatik SuperLiga: „Au fost discuții în cadrul Consiliului de Administrație”

Mihai Rotaru regretă că nu l-a înlocuit pe Costel Gâlcă încă de anul trecut: „Da, trebuia să o facem mai demult și au fost discuții în cadrul Consiliului de Administrație. Chiar unul dintre acționari și membru în board a zis atunci că: ‘Nu știu cum facem, plătesc eu, dar haideți să rezolvăm în acest moment’.

De clauză era vorba. Asta înainte de Revelion, la sfârșitul anului, nu mai știu exact. Mai în glumă mai în serios a zis că plătește el clauza lui Gâlcă, dar să încercăm să facem altceva”.

Primul care s-a opus a fost chiar Mihai Rotaru, care a explicat de ce: „Noi și ceilalți, și recunosc că și eu m-am opus, în sensul în care vrem să avem continuitate la nivelul băncii tehnice și într-adevăr în ultima perioadă am schimbat antrenorii într-un ritm nepermis pentru un club de nivelul nostru”.

Mihai Rotaru: „Undeva am greșit, ori când i-am angajat, ori când i-am dat afară”

lucrurile nu s-au făcut bine la Universitatea Craiova: „Undeva am greșit, ori când i-am angajat, ori când i-am dat afară. Sau mă rog, am reziliat de comun acord. Am declarat-o și în grupul acționarilor că ar fi trebuit să am altă poziție”.

Horia Ivanovici consideră că antrenorul Universității Craiova e schimbat la 180 de grade: „Mie îmi place noul Rădoi. Ei îi spun noul Rădoi, pentru că Rădoi din primul mandat nu mi-a plăcut deloc”. Mihai Rotaru nu e însă de acord: „Nu e adevărat, este același”.

Horia Ivanovici l-a contrazis: „Nu, nu, nu. E mult mai înțelepțit. Nici nu se pune problema, nici nu există comparație, domnule Rotaru”. Vivi Răchită și Adrian Ilie au completat: „E mai conciliant, mai matur”, / „Mai echilibrat, s-a echilibrat mult”.

Moderatorul și-a argumentat punctul de vedere: „E altceva. Ați adus un antrenor care e înțelept, pregătește meciurile cu mai multă înțelepciune, ca să rămân la cuvântul ăsta”.