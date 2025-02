Universitatea Craiova se va deplasa la Clinceni vineri, 8 februarie, de ora 16:00, pentru a disputa duelul cu Unirea Slobozia din etapa cu numărul 26. Înainte partidei, Mihai Rotaru a fost extrem de nemulțumit de programarea făcută de LPF.

Mihai Rotaru a explodat înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova: „Este inuman! Nu mai putem accepta așa ceva”

, conducătorii Universității Craiova tot găsesc motive de nemulțumire. Mihai Rotaru a avut parte de un șoc în momentul în care a văzut când este programat duelul dintre Unirea Slobozia și „Știința”.

Concret, în cadrul FANATIK SUPERLIGA, patronul oltenilor este nemulțumit de programul oferit de LPF. „Omul cu banii” de la Craiova se simte dezavantajat de Ligă față de celelalte formații din primele 6, despre care spune că au avut parte de mai multe zile de recuperare.

„Suntem singura echipă din România care jucăm, în această intermediară, cu o zi în minus față de adversar! Noi avem, dacă am nota cu +1, când ai o zi în plus față de adversar, cu 0, când ești la același nivel cu adversarul, și -1, când ai o zi în minus, U Cluj are +2, FCSB și CFR au +1, Dinamo are 0, iar Universitatea Craiova are -2. Este inuman!

Nu putem să mai acceptăm așa ceva pe viitor! Nu poți să faci ca o echipă din primele 6 să fie dezavantajate la nivelul acesta. U Cluj a fost avantajată de fiecare dată, pentru că au o zi în plus. Au avut o zi în plus cu noi, dar au și cu Iașiul”, a transmis Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru: „Am atenționat! Trebuie să fie un echilibru”

Mihai Rotaru a continuat dialogul cu Cristi Coste de la FANATIK SUPERLIGA și a transmis că Universitatea Craiova este singura echipă care are 2 zile în minus de odihnă. Cât despre programări, patronul a dezvăluit că a atenționat Liga Profesionistă de Fotbal și speră că această situație va fi rezolvată.

„FCSB are o zi în plus față de nu știu cine, deci sunt la egalitate. Noi suntem singurii cu minus 2. Nu putem face nimic acum legat de programări, noi am încercat să facem în momentul în care s-a anunțat.

Nu știam că se va anunța atât de repede, pentru că ne-am fi opus înainte să apară. Ne-am opus ulterior, s-a încercat, dar nu s-a putut face nimic, însă am atenționat și noi că nu se poate, trebuie să existe un echilibru”, a încheiat Mihai Rotaru.

În momentul redactării acestui material, Universitatea Craiova ocupă treapta a 5-a în clasament, cu 42 de puncte acumulate după 25 de etape. „Știința” se află la doar 2 puncte de .