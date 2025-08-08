Mihai Rotaru a exultat în direct dupa verdictul medicilor în cazul lui Nicusor Bancu: “E bucuria dimineții”

Craiova poate în sfârșit să se bucure pe deplin de succesul de pe „Ion Oblemenco” împotriva lui Spartak Trnava! Rezultatele RMN-ului lui Nicușor Bancu au venit, iar veștile sunt foarte bune. Mihai Rotaru a exultat de bucurie în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru poate în sfârșit să se bucure de victorie! Nicușor Bancu, în afara oricărui pericol

Deși a câștigat cu 3-0, Craiova a pierdut pe unul dintre cei mai importanți jucători din Bănie. însă rezultatele RMN-ului sunt liniștitoare. Mihai Rotaru se aștepta la ce e mai rău, însă vestea că fundașul lateral stânga nu este lovit grav i-a înseninat ziua. Anunțul a fost făcut în direct la FANATIK SUPERLIGA:

„(n.r. – Despre Bancu ce informații avem?) Bune! Nu este o problemă! Ne punem întrebarea doar dacă îl vom menaja pentru meciul cu Hermannstadt sau nu. A venit acum 40 de minute rezultatul RMN-ului, este ligamentul puțin întins dar nu are nimic. Asta este bucuria dimineții. Bucuria după bucurie.

Am mai auzit aseară un suporter de-al nostru. S-a uitat în sus și a zis: «Ce frumoasă e fericirea». Bancu este bine, mai simte foarte puțin o jenă. Va face terapii pentru că a fost acolo un traumatism puternic, dar fără consecințe.

Paradela face deja antrenamente cu echipa de o perioadă, dar nu tot antrenamentul. Eu cred că la meciul cu Csikszereda poate să intre, din ce ne-a spus medicul”, a transmis Mihai Rotaru în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, cu un picior în play-off. Cine poate fi adversarul oltenilor

După manșa tur de pe „Ion Oblemenco”, câștigată cu 3-0, Universitatea Craiova este calificată în proporție de 95%, iar Mirel Rădoi poate egala cea mai bună performanță a oltenilor în cupele europene de la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

În urmă cu trei ani, același Mirel Rădoi o ducea pe Universitatea Craiova în play-off-ul de Conference League și era la un pas de grupele competiției. Oltenii au fost eliminați de Hapoel Be’er Sheva la loviturile de departajare, după ce israelienii egalaseră în prelungiri. Dacă Universitatea Craiova va ajunge din nou în această fază a competiției, de această dată iar turcii au câștigat prima manșă cu 3-1.

