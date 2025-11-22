Sport

Mihai Rotaru a făcut iureș în direct după adoptarea „Legii Novak”: „O mare tâmpenie. Nu veni să-mi impui!”

Mihai Rotaru a contestat în direct la TV promulgarea „Legii Novak”. Patronul Universității Craiova nici nu vrea să audă de obligativitatea utilizării a 40% sportivi români la toate cluburile autohtone
Cristian Măciucă
22.11.2025 | 12:33
Mihai Rotaru a intrat în direct la TV și a dat de pământ cu „Legea Novak”. Aceasta urmează să intre în vigoare începând cu sezonul următor, 2025-2026, și prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile.

Mihai Rotaru a dat de pământ cu „Legea Novak”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, nu s-a putut bucura pe deplin de victoria echipei sale, scor 2-1, cu FC Argeș. Succesul a marcat debutul lui Filipe Coelho pe banca oltenilor. 

Omul de afaceri a intrat în direct la TV să comenteze partida de la Mioveni, dar subiectul „Legea Novak” i-a provocat repulsie. „O mare tâmpenie. Noi suntem societăți comerciale, avem ca principal scop urmărirea profitului. Activăm în sport, dar lasă-ne să ne batem cu aceleași arme! Nu veni să îmi impui, să îmi îngrădești.

Ei asimilează echipele de fotbal, cluburile, cu cele ale primăriilor. Dar nouă, care jucăm în Europa, nu ne spune nimeni cum să ne construim echipele. Dacă politicul a venit să ne spună care e structura echipelor de fotbal, avem o problemă.

Sunt convins că va fi reexaminată și societatea trebuie să tragă un semnal de alarmă. Nu cred că va fi aplicată, să nu uităm că au trecut peste 20 de ani de când UE a dat în cap FIFA vis-a-vis de dreptul la muncă. Această lege nu are cum să fie aplicabilă în România!”, a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Ce prevede „Legea Novak” și ce amenzi riscă echipele care n-o respectă

Miercuri, 19 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care ponderea sportivilor români la competiţiile sportive naţionale nu poate fi mai mică de 40%. Din cei 282 de deputaţi prezenţi la vot, 239 au votat în favoarea „Legii Novak”.

Noile reguli vor fi implementate în toate competiţiile interne începând cu stagiunile următoare dacă legea va fi semnată de preşedintele României. Dacă formațiile din SuperLiga vor refuza să folosească sportivi autohtoni, vor risca să primească amenzi foarte severe, cuprinse între 500.000 de lei şi 1.000.000 de lei.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
