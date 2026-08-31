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Anzor Mekvabishvili, mijlocașul georgian al Universității Craiova, este aproape de un transfer în MLS, la Chicago Fire, unde ar putea deveni coleg cu Robert Lewandowski. Deși detaliile financiare ale contractului cu americanii sunt deja finalizate, Mihai Rotaru i-a făcut o contraofertă cu o mărire consistentă de salariu pentru a-l păstra în lotul oltenilor.

Mihai Rotaru i-a făcut contraofertă lui Anzor să rămână la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru doreşte să-l păstreze pe mijlocaşul georgian la Universitatea Craiova şi i-a făcut o contraofertă lui Anzor Mekvabishvili cu o mărire consistentă de salariu. Georgianul însă e decis să plece în Statele Unite, să fie coleg cu Lewandowski la Chicago Fire, familia fiind decisă să se mute în SUA. De altfel, detaliile financiare ale contractului său cu americanii sunt deja finalizate, conform informaţiile FANATIK. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că în această săptămână oltenii trebuie să trimită la UEFA lista pentru Conference League.

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Anzor Mekvabishvili a făcut deplasarea la Bucureşti dar nu va juca în Rapid – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se află în , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Însă mai sunt de pus la punct anumite detalii legate de bonusuri, iar FANATIK a aflat că până la rezolvarea lor, Mekvabishvili se antrenează cu echipa şi a făcut deplasarea la Bucureşti pentru întâlnirea cu Rapid din etapa a 7-a a SuperLigii. Dar nu va juca pe Giuleşti.

Oltenii au ajuns la un acord de principiu cu formația din MLS pentru suma de transfer a jucătorului, însă mai există negocieri privind bonusurile. Cum încă nu este nimic bătut în cuie, Anzor s-a pregătit în continuare alături de campioana României. Internaționalul georgian a fost prezent alături de restul lotului pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului Nae Ungureanu, iar apoi a făcut deplasarea pentru jocul cu Rapid din Giulești, programat luni, 31 august, de la ora 20:30, dar sunt șanse minime să evolueze. .

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Felgueiras a confirmat interesul americanilor pentru Mekvabishvili

Directorul sportiv al Universității Craiova, Mario Felgueiras, a confirmat la FANATIK SUPERLIGA faptul că pentru Anzor Mekvabishvili de la echipa care l-a transferat în această vară și pe Robert Lewandowski. ”Da, e adevărat că s-a discutat mult despre el, nu doar de acum, de foarte mult timp, dar nu doar de la Chicago. Sunt mai multe abordări. Un lucru pot să vă garantez, acela că Anzor este cu capul la Craiova, să ne ajute. Oferta de la Chicago este reală. Domnul Rotaru, știți foarte bine, are ultimul cuvânt. Vorbim și de parte financiară, vorbim și de parte sportivă și la sfârșit ideea este să fie o situație win-win”, a declarat oficialul din Bănie.

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Cifrele transferului lui Anzor la Chicago Fire

Din informațiile obținute de FANATIK, cele două cluburi au ajuns la o înțelegere privind transferul mijlocașului georgian pentru 3.000.000 de dolari. Însă, pe care Universitatea Craiova vrea să le păstreze dintr-un viitor transfer al jucătorului. Conducătorii campioanei României încearcă prin aceste clauze să ducă suma totală undeva în jurul sumei de 4.000.000 de dolari, în cazul în care Anzor Mekvabishvili va avea evoluții bune la Chicago Fire.

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s a antrenat cu echipa, a facut deplasarea pt rapid dar sunt sanse minime sa joace. craiova i a facut o contraoferta sa ramana, dar el s a inteles cu chicago fire la bani, familia e decisa sa se mute in Statele Unite si e decis sa plece. ramane de vazut ce se va intampla, pt ca trebuie sa trimita lista la UEFA saptamana asta si sunt multe necunoscute.