Mihai Rotaru a fost întrebat despre două plecări și două sosiri la Craiova în iarnă. „Orice variantă este posibilă”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a fost întrebat de realizatorul Horia Ivanovici cu privire la planurile de la Universitatea Craiova din această iarnă din punctul de vedere al transferurilor.

Renunță Universitatea Craiova la Paradela și Luca Băsceanu în această iarnă? Cum a răspuns Mihai Rotaru

În primă fază s-a discutat despre posibilitatea ca oltenii să renunțe la doi jucători, respectiv Paradela și Luca Băsceanu. Finanțatorul clubului din Bănie a exclus însă ferm aceste scenarii.

„(n.r. Despre faptul că Paradela nu a fost în lot la meciul cu Rapid) Asta e decizia antrenorului, nu pot să vă răspund. Paradela vine după accidentare, trebuie ritm de joc. (n.r. Despre eventuala plecare a lui Paradela în iarnă) Nu pot să vă răspund la această întrebare, până în acest moment nu am luat în calcul și nimeni de la Universitatea Craiova nu s-a pronunțat asupra acestui subiect. Nu s-a discutat, nu s-a pus problema.

(n.r. Despre Luca Băsceanu) Noi trebuie să avem un lot, orice echipă care se bate la campionat, minim trei underi pe care să se bazeze. Noi aveam patru, Fălcușan, care este fundaș central și este mai riscant, Băsceanu, David Matei și Mihnea Rădulescu.

Mihnea s-a accidentat. În lot cu Rapid și la Metaloglobus noi am avut doi underi, deci e clar că noi mai trebuie să cumpărăm doi underi sau să-i promovăm din academie. Dacă noi avem doi underi valoroși, și singurii în momentul ăsta, ok, Fălcușan stă cu noi, care au jucat și pe care ne putem baza, cum să-i dăm drumul lui Luca.

Luca are șansa lui, cu siguranță că va juca mai mult. A intrat bine și aseară, a intrat bine și cu Metaloglobus, este un jucător de calitate, se vede. Luca e la Universitatea Craiova”,

Ce jucători pot veni la Universitatea Craiova în viitorul apropiat

De asemenea, cu aceeași ocazie, Mihai Rotaru a dat de înțeles că sunt șanse destul de mari ca tinerii și David Barbu să fie readuși pe „Ion Oblemenco” în scurt timp. În prezent, cei doi sunt împrumutați la Oțelul Galați, respectiv UTA Arad.

„(n.r. Despre posibila readucere în iarnă a lui Bană de la Oțelul Galați) Nu știu să vă răspund în acest moment, suntem concentrați pe acest final de campionat. După care, sigur că în perioada următoare, nu stăm până pe 20 decembrie să hotărâm ce facem… Orice variantă este posibilă, așa cum este posibil să-l luăm pe Barbu înapoi. Sau să promovăm, avem câțiva copii foarte interesanți în academie”, a mai spus Mihai Rotaru.