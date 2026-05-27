Mihai Rotaru a fost la un pas de moarte: “18 zile la terapie intensivă. Începusem să-mi fac socotelile!” Cine l-a salvat și clipele terifiante trăite pe patul de spital

Mihai Rotaru a fost unul dintre cei care au resimțit din plin efectele Covid-19. Patronul Universității Craiova a povestit acum la FANATIK EXCLUSIV clipele terifiante prin care a trecut și cum a crezut că totul se va sfârși pentru el.
Mihai Dragomir
27.05.2026 | 06:39
Mihai Rotaru și momentul care putea însemna sfârșitul vieții sale. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Pandemia de Covid-19 a început în România în martie 2020 și a ținut vreme de mai bine de un an. Virusul extrem de periculos a răpus multe persoane, de la simpli oameni de rând, până la mari personalități. Mihai Rotaru s-a aflat și el printre cei care au fost infectați la acel moment, iar clipele grele prin care a trecut ulterior nu îi trezesc cele mai plăcute amintiri.

Mihai Rotaru a fost la un pas de moarte din cauza Covid-19

Covid-19 a fost virusul care a făcut ravagii în perioada 2020-2021, chiar și după apariția mai multor vaccinuri. Dacă unii oameni prezentau forme mai ușoare, reușind să treacă cu bine de el în cele din urmă, alții nu au fost la fel de norocoși, pierzându-și viața.

Mihai Rotaru, cel care a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK o infuzie de capital la Universitatea Craiova, a contactat și el virusul după deplasarea cu Lokomotiv Tbilisi din turul 1 preliminar al Europa League, în sezonul 2020/2021. Ce a urmat a fost cumplit pentru oficialul oltenilor.

„A fost destul de rău… Începusem să îmi fac socotelile. Lângă mine era un colonel de la S.R.I, născut în același an cu mine, avea cam aceeași conformație cu mine, și a murit. Și atunci eu eram din ce în ce mai rău și am zis hopa… Erau cazuri similare, aceeași formă de Covid, aceeași constituție. Am luat de la Sorin Cârțu, în Georgia, când ne-a bătut Lokomotiv Tbilisi cu 2-1. M-am supărat foarte tare atunci la meciul acela, când am pierdut calificarea!”, a spus inițial Mihai Rotaru.

Cum și-a revenit Mihai Rotaru după ce a avut Covid-19. Cine l-a salvat, de fapt

Ulterior, oficialul Universității Craiova a povestit cum a descoperit că avea, de fapt, virusul, dar și cine a fost omul care i-a spus că tratamentul la Craiova îl va face bine. „M-am întors în țară, nu m-am simțit bine, am făcut niște analize în București, le-am trimis la Craiova, aveam Covid. Cred că marele meu noroc a fost că m-am dus la Craiova și au avut grijă de mine doctorul Urâtu îi spun eu, dar îl cheamă doctorul Frumosu.

A avut grijă. Chiar cred că a fost o decizie foarte bună să stau internat la Craiova. Ușor, ușor, mi-am revenit. Am stat 18 zile în terapie intensivă. Nu mi-a fost ușor. El și tot personalul medical m-au salvat”, a mai spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
