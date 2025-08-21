Mihai Rotaru a intrat în direct după Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2 și a avut o doleanță: „Nu mă întrebați de asta”

Universitatea Craiova a făcut un pas mare către calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Formația antrenată de Mirel Rădoi , iar rezultatul l-a încântat pe finanțatorul Mihai Rotaru, care a analizat prestația echipei.

Mihai Rotaru, încântat de evoluția Universității Craiova la Istanbul

După ce a trecut de FK Sarajevo și Spartak Trnava, Universitatea Craiova a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Gruparea lui Mirel Rădoi a jucat excepțional și a învins Istanbul Bașakșehir, scor 2-1. Scorul a fost deschis în prelungirile primei reprize de Alexandru Cicâldău.

și a împins mingea trimisă de Assad Al Hamlawi în plasă. Mihai Rotaru l-a lăudat pe atacantul formației din Bănie pentru efortul realizat la marcarea primului gol.

Deși turcii au început să domine copios în repriza a doua, irosind mari șanse de a restabili egalitatea, Carlos Mora a dat o lovitură uriașă pentru „leii” din Bănie, după ce a fost lăsat singur cu portarul, în urma unei aruncări de la margine. Mihai Rotaru a fost vizibil încântat de rezultatul și a transmis că va urma un meci infernal pe ”Oblemenco”.

„La noi și la 4-0 e periculos. E un meci de calificare în grupe, deci un meci greu. Un rezultatul bun, dar totul se joacă pe Oblemenco. Ne dorim să câștigăm, toată lumea e focusată la meciul cu Petrolul acum. Suntem terminați de emoții. Nu mă întrebați de gol, eram în colțul opus al stadionului (n. r. gol încasat de Isenko).

Am fost o echipă lucrată și compactă. E un cumul de factori care a schimbat profilul echipei. Fiecare a adus câte puțin în ceea ce înseamnă noua formă de exprimare a echipei. Mirel știe foarte bine ce are de făcut, toți știu ce au de făcut. Ne bucurăm că este prima victorie mare după zeci de ani în deplasare.

Bașakșehir are un buget imens, a fost campioana Turciei, atunci ne bucurăm pentru victoria asta mare. Nu mă interesează FCSB, dar e greu de înțeles pentru dumneavoastră. Ne interesează dacă România face puncte, dar nu este în prime time pentru noi. Faza de la primul gol, Assad a făcut o muncă fantastică. A fost un meci unde n-am avut o presiune fantastică, pentru că echipa a controlat”, a declarat Mihai Rotaru la .

Ucraineanul Isenko, eroare în meciul de la Istanbul

Portarul adus de Universitatea Craiova a gafat în meciul jucat de olteni pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir. Isenko s-a poziționat greșit la reușita formației din Superliga Turciei și a respins în proprie poartă o execuție trimisă pe colțul scurt.