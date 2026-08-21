Mihai Rotaru a intrat în vestiar imediat după Craiova – Ararat 1-1. Ce au făcut jucătorii după discursul patronului. Exclusiv

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Universitatea Craiova nu a reușit să profite de avantajul terenului propriu în prima manșă a play-off-ului Europa League. Oltenii au remizat cu Ararat-Armenia, scor 1-1, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Calificarea în faza principală se va decide astfel în returul de la Erevan.

Mihai Rotaru a intrat în vestiar imediat după Craiova – Ararat 1-1

Formația din Armenia a deschis scorul în minutul 20, prin Alexandros Malis. Universitatea Craiova a reacționat rapid, iar Nicușor Bancu a restabilit egalitatea. Oltenii au încercat apoi să găsească golul victoriei, însă tabela nu s-a mai modificat până la final.

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Craiova era considerată favorită înaintea partidei, însă nu a reușit să își creeze un avantaj înaintea returului. Duelul decisiv este programat joi, 27 august, de la ora 19:00, la Erevan.

Mihai Rotaru a simțit că trebuie să intervină imediat. Din informațiile FANATIK, patronul Universității Craiova a mers în vestiar după fluierul final, lucru pe care nu obișnuiește să îl facă după meciuri.

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Mihai Rotaru n-a mai rezistat după Craiova – Ararat 1-1! A mers direct în vestiar

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce s-a întâmplat în vestiar. Atmosfera era extrem de apăsătoare după egalul cu Ararat. Mesajul patronului a avut însă efectul dorit. Rotaru le-a transmis fotbaliștilor că prestația din tur nu a fost la nivelul așteptărilor, dar a insistat asupra faptului că Universitatea Craiova are valoarea necesară pentru a câștiga în Armenia și pentru a obține calificarea.

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„Aseară, după meci, Mihai Rotaru a ținut neapărat să meargă în vestiar, lucru pe care nu îl face după meciuri. A ținut un discurs de 2-3 de minute. Le-a spus jucătorilor că acționarii au încredere că se pot califica săptămâna viitoare și că sunt mai buni decât Ararat. A fost un discurs de îmbărbătare. Nici musca nu se mai auzea în vestiar. A fost o dezamăgire mare și era o tăcere mormântală.

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După ce a terminat discursul, jucătorii și antrenorul au ridicat privirea. A fost un discurs mobilizator. Le-a spus că echipa nu este la nivelul așteptat, însă toată lumea a primit foarte bine mesajul. A fost un discurs pozitiv, total mobilizator”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.