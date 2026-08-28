ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, cu Filipe Coelho (45 de ani) pe bancă, a fost eliminată în acest sezon, rând pe rând, din Champions League – de Levski Sofia, apoi din Europa League de Ararat-Armenia. Speranțele în Bănie, cel puțin pentru un loc în grupa de UEL, erau mari. Totul s-a năruit, cu multă neșansă, joi seara. După eșecul de la Erevan, Mihai Rotaru a luat decizia în privința antrenorului campioanei.

Ce se va întâmpla cu antrenorul Filipe Coelho după eliminarea Universității Craiova din Europa League. Mihai Rotaru a luat decizia

Mihai Rotaru, finanțatorul principal al Universității Craiova, a decis să păstreze în funcție antrenorul Filipe Coelho, în ciuda eliminării dramatice din Europa League. După înfrângerea cu 0-1 suferită în fața lui Ararat-Armenia, care a dus la „retrogradarea” echipei în Conference League, Rotaru a confirmat încrederea în tehnicianul portughez de 45 de ani. Decizia vine după un sezon dificil, în care Craiova a fost eliminată atât din Champions League, cât și din Europa League.

ADVERTISEMENT

Campioana României, Universitatea Craiova, a ratat în mod dramatic calificarea în faza ligii Europa League, după un eșec în ultimele clipe pe terenul lui Ararat-Armenia, scor 0-1. Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au luat gol la ultima fază la Erevan și, cu scorul general de 1-2, au „retrogradat” în grupa din Conference League.

Fanii și cei din conducerea clubului din Cetatea Băniei . Din păcate, în urma unui meci pe care l-a controlat autoritar la toate capitolele, „Știința” a pierdut în final și a retrăit parte din coșmarul „AEK Atena” din sezonul trecut. În ciuda acestui eșec extrem de dureros, postul lui Filipe Coelho pe banca Craiovei nu este în pericol, în acest moment.

ADVERTISEMENT

Vineri, în direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a dezvăluit, în exclusivitate, decizia luată de șeful oltenilor, Mihai Rotaru (53 de ani), după drama sportivă de la Erevan. Coelho, antrenor care a adus Eventul și Supercupa României în Bănie în ultimele luni, nu trebuie să se teamă pentru poziția sa pe banca tehnică a Universității. „Din informațiile noastre, Mihai Rotaru nu va umbla la banca tehnică în acest moment. Filipe Coelho își va vedea în continuare de treabă”, a fost informația oferită vineri dimineața, de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Reacție din partea conducerii Universității în privința lui Filipe Coelho

Aflat și el, telefonic, la FANATIK SUPERLIGA, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, a punctat că nici el nu ar lua o decizie radicală privind banca tehnică: „În asentimentul lui Mihai Rotaru sunt și eu. Și cred că așa sunt și foarte mulți dintre cei care urmăresc fenomenul fotbalistic numit Universitatea Craiova”, a spus oficialul din Bănie.

ADVERTISEMENT

Badea a mai punctat faptul că lui Filipe Coelho trebuie să i se ofere credit în continuare pentru că a avut rezultate și a adus trofee la Craiova. Lusitanul mai are nevoie să regăsească o formulă câștigătoare. „Este clar că are performanțe, are reușite. Trebuie doar să găsească formula necesară pentru a elimina această, să zicem, neșansă pe care o avem în ultima perioadă”.

Gestul lui Mihai Rotaru care confirmă încrederea în Coelho

Reamintim că, tot vineri, la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit primul gest făcut de principalul finanțator al clubului alb-albastru imediat după fluierul final al meciului pierdut în Armenia. În ciuda faptului că a fost afectat de eliminarea din Europa League, . „Campionii României suntem noi și tot noi vom fi!”, au fost cuvintele transmise de finanțatorul „Științei”.