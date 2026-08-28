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Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv

Ce decizie a luat Mihai Rotaru în privința antrenorului Universității Craiova, Filipe Coelho, după ce campioana României a fost eliminată din Europa League.
Adrian Baciu, Cristi Coste
28.08.2026 | 11:20
Mihai Rotaru a luat decizia in privinta lui Filipe Coelho dupa eliminarea din Europa League Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce a decis Mihai Rotaru în privința lui Filipe Coelho după eliminarea lui U Craiova din Europa League. Sursa foto: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova, cu Filipe Coelho (45 de ani) pe bancă, a fost eliminată în acest sezon, rând pe rând, din Champions League – de Levski Sofia, apoi din Europa League de Ararat-Armenia. Speranțele în Bănie, cel puțin pentru un loc în grupa de UEL, erau mari. Totul s-a năruit, cu multă neșansă, joi seara. După eșecul de la Erevan, Mihai Rotaru a luat decizia în privința antrenorului campioanei.

Ce se va întâmpla cu antrenorul Filipe Coelho după eliminarea Universității Craiova din Europa League. Mihai Rotaru a luat decizia

Mihai Rotaru, finanțatorul principal al Universității Craiova, a decis să păstreze în funcție antrenorul Filipe Coelho, în ciuda eliminării dramatice din Europa League. După înfrângerea cu 0-1 suferită în fața lui Ararat-Armenia, care a dus la „retrogradarea” echipei în Conference League, Rotaru a confirmat încrederea în tehnicianul portughez de 45 de ani. Decizia vine după un sezon dificil, în care Craiova a fost eliminată atât din Champions League, cât și din Europa League.

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Campioana României, Universitatea Craiova, a ratat în mod dramatic calificarea în faza ligii Europa League, după un eșec în ultimele clipe pe terenul lui Ararat-Armenia, scor 0-1. Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au luat gol la ultima fază la Erevan și, cu scorul general de 1-2, au „retrogradat” în grupa din Conference League.

Fanii și cei din conducerea clubului din Cetatea Băniei aveau mari speranțe înainte de partida din Armenia. Din păcate, în urma unui meci pe care l-a controlat autoritar la toate capitolele, „Știința” a pierdut în final și a retrăit parte din coșmarul „AEK Atena” din sezonul trecut. În ciuda acestui eșec extrem de dureros, postul lui Filipe Coelho pe banca Craiovei nu este în pericol, în acest moment.

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Vineri, în direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a dezvăluit, în exclusivitate, decizia luată de șeful oltenilor, Mihai Rotaru (53 de ani), după drama sportivă de la Erevan. Coelho, antrenor care a adus Eventul și Supercupa României în Bănie în ultimele luni, nu trebuie să se teamă pentru poziția sa pe banca tehnică a Universității. „Din informațiile noastre, Mihai Rotaru nu va umbla la banca tehnică în acest moment. Filipe Coelho își va vedea în continuare de treabă”, a fost informația oferită vineri dimineața, de FANATIK.

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Reacție din partea conducerii Universității în privința lui Filipe Coelho

Aflat și el, telefonic, la FANATIK SUPERLIGA, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, a punctat că nici el nu ar lua o decizie radicală privind banca tehnică: „În asentimentul lui Mihai Rotaru sunt și eu. Și cred că așa sunt și foarte mulți dintre cei care urmăresc fenomenul fotbalistic numit Universitatea Craiova”, a spus oficialul din Bănie.

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Badea a mai punctat faptul că lui Filipe Coelho trebuie să i se ofere credit în continuare pentru că a avut rezultate și a adus trofee la Craiova. Lusitanul mai are nevoie să regăsească o formulă câștigătoare. „Este clar că are performanțe, are reușite. Trebuie doar să găsească formula necesară pentru a elimina această, să zicem, neșansă pe care o avem în ultima perioadă”.

Gestul lui Mihai Rotaru care confirmă încrederea în Coelho

Reamintim că, tot vineri, la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit primul gest făcut de principalul finanțator al clubului alb-albastru imediat după fluierul final al meciului pierdut în Armenia. În ciuda faptului că a fost afectat de eliminarea din Europa League, Rotaru a mers în vestiarul echipei sale pentru a le transmite un mesaj de încurajare fotbaliștilor antrenați de Filipe Coelho. „Campionii României suntem noi și tot noi vom fi!”, au fost cuvintele transmise de finanțatorul „Științei”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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