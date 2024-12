Mihai Rotaru a numit cei 5 fotbaliști de la Universitatea Craiova care pot juca în Serie A: 4 români și un străin!

Universitatea Craiova a avut parte de un an 2024 plin de suișuri și coborâșuri. Echipa lui Mihai Rotaru a ratat o nouă calificare în cupele europene, dar fanii speră că gruparea din Bănie va face o figură frumoasă în anul ce urmează și va obține un titlu de senzație.

Mihai Rotaru a numit jucătorii de la Universitatea Craiova care ar face față în Serie A

Finanțatorul Universității Craiova a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre următoarele planuri ale clubului, dar și despre știrea anului din sportul românesc, cea legată de faptul că

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a încercat să numească câțiva jucători de la Universitatea Craiova care ar putea să facă față în Serie A. Nu mai puțin de 5 fotbaliști au fost nominalizați. Rămâne însă de văzut dacă Dan Șucu va încerca să îi transfere la Genoa.

„(N.r. De la Universitatea Craiova cine ar putea să joace în Serie A?). Începem cu Bancu. Maldonado, apoi. Continuăm cu Screciu, Cicâldău, Mitriță… Sunt jucători care ar putea să facă față acolo”, a explicat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mario Felgueiras, noul manager sportiv al Universității Craiova

Finanțatorul din Bănie a vorbit și despre ultima lovitură pe care clubul a dat-o: . În ultimii ani, tot mai mulți jucători din Portugalia au ajuns în Superliga României.

„Există o vitrină giuleșteană în Serie A. Nu e neapărat una românească, dar putem spune asta. Noi avem relații bune în Portugalia și am avut întotdeauna. Nu am avut probleme de a accesa acea piață. Prima ofertă pe care am primit-o pentru Alexandru Mitriță a fost de la Porto. După aceea a venit pandemia, și lucrurile s-au schimbat.

ADVERTISEMENT

Noi am avut tot timpul relații bune. Eu consider că jucătorii portughezi se adaptează cel mai bine în România. Uitați-vă câți au venit aici, câți au jucat și câți au rămas. Mulți și-au luat cetățenie. Sunt multe asemănări între cele două culturi”, a mai spus Mihai Rotaru.

Universitatea Craiova a terminat anul 2024 cu o victorie. Oltenii s-au impus cu 2-0 pe terenul celor de la Gloria Buzău, iar în acest moment, echipa antrenată de Costel Gâlcă ocupă locul 3 în Superliga României. Totuși, oltenii ar putea fi întrecuți de FCSB. Bucureștenii joacă luni seara cu Poli Iași.

ADVERTISEMENT

Gruparea din Bănie este în cărți și pentru Cupa României. Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile de finală după ce, în ultima rundă, a învins FCSB-ul pe Arena Națională. Câștigarea Cupei garantează participarea în preliminariile Europa League.