Mihai Rotaru a primit o rugăminte ieșită din comun de la un puști înainte de Universitatea Craiova – Hermannstadt. Mesajul copilului a devenit viral

Surpriză pentru Mihai Rotaru la partida dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt. Ce l-a rugat un puști pe patronul oltenilor
Cristian Măciucă
10.08.2025 | 20:02
Mihai Rotaru a primit o rugaminte iesita din comun de la un pusti inainte de Universitatea Craiova Hermannstadt Mesajul copilului a devenit viral
Mihai Rotaru a primit o rugăminte ieșită din comun de la un puști înainte de Universitatea Craiova - Hermannstadt. Mesajul copilului a devenit viral. FOTO: Fanatik

Mihai Rotaru a primit un mesaj autentic înainte de Universitatea Craiova – Hermannstadt. Ce i-a transmis un copil din tribune, mare fan al alb-albaștrilor.

Mesajul viral pe care Mihai Rotaru l-a primit înainte de Universitatea Craiova – Hermannstadt

U Craiova a revenit la meciurile din campionat, la trei zile de la victoria cu Spartak Trnava, scor 3-0, prima manșă din turul 3 preliminar Conference. Cele patru victorii ale oltenilor și evoluțiile bune din Europa, i-au determinat pe fanii echipei lui Mirel Rădoi să vină în număr mare pe „Ion Oblemenco” la partida cu Hermannstadt.

Înaintea ca Andrei Chivulete să fluiere startul confruntării din Bănie, unul dintre copiii care susțin Universitatea Craiova, îmbrăcat în alb-albastru, a afișat, de undeva din tribună, un mesaj adresat direct patronului Mihai Rotaru.

Într-un mod original, tânărul fan al echipei lui Mirel Rădoi nu vrea tricoul vreunui fotbalist, ci doar pixul cu care Mihai Rotaru a parafat contractele jucătorilor transferați în această vară și care au pus umărul la rezultatele bune de până acum.

„Nea Mihai, dă-mi pixul cu care ai semnat noile transferuri. Te rog!”, a fost mesajul afișat de copil, pe stadion, și care s-a viralizat instant pe internet.

Ce transferuri a făcut Universitatea Craiova în acest mercato

Fără titlu și fără calificare în grupele unei competiții europene în era Rotaru, Universitatea Craivoa are șanse să spargă gheața în acest sezon. Oltenii au pornit ca din tun în acest sezon. În SuperLiga sunt pe locul 1, fără înfrângere, iar în Conference League sunt cu un pas în play-off.

Oltenii au transferat nu mai puțin de 13 jucători în această perioadă de mercato. Este vorba despre Assad Al-Hamlawi, Luca Băsceanu, Oleksandr Romanchuk, Mihnea Rădulescu, Pavlo Isenko, Darius Fălcușan, Nikola Stevanovic, David Matei, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Tudor Băluță, Steven Nsimba și Florin Ștefan.

Cele mai scumpe transferuri au fost cele ale lui Al-Hamlawi și Băsceanu, fiecare costând câte 1 milion de euro.

  • 3,98 milioane de euro a plătit Universitatea Craiova pe transferuri în această vară 
  • 13 jucători noi au adus oltenii în mercato
