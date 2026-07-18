Sport

Mihai Rotaru a pus banii pe masă pentru Meriton Korenica! Răspunsul dat de Neluțu Varga pentru oferta Universității Craiova

Mihai Rotaru a pus ochii pe starul lui CFR Cluj! Ce sumă a înaintat Universitatea Craiova pentru transferul lui Korenica și cum a răspuns Neluțu Varga
Ciprian Păvăleanu
18.07.2026 | 21:30
Mihai Rotaru a pus banii pe masa pentru Meriton Korenica Raspunsul dat de Nelutu Varga pentru oferta Universitatii Craiova
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Universitatea Craiova a făcut o ofertă de aproximativ 600.000 de euro pentru Korenica. Foto: Colaj FANATIK
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CFR Cluj se află într-un impas financiar, iar transferurile pe sume importante ar putea ajuta foarte mult clubul. Mihai Rotaru a înaintat o ofertă pentru Meriton Korenica, unul dintre cei mai buni jucători ai „feroviarilor”, însă Neluțu Varga nu a fost mulțumit de suma propusă de olteni.

Universitatea Craiova, ofertă pentru Meriton Korenica

Kosovarul Meriton Korenica (27 de ani) este unul dintre cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, iar Universitatea Craiova, campioana sezonului trecut, dorește să-l aducă în Bănie. Oltenii au nevoie de întăriri pentru a rezista pe trei fronturi, iar mijlocașul lui CFR Cluj ar fi fost o mutare senzațională.

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Momentan, conform jurnalistului Emanuel Roșu, Neluțu Varga a refuzat prima ofertă a lui Mihai Rotaru, deoarece nu a fost mulțumit de sumă, care nu a depășit 600.000 de euro. Din informațiile obținute de FANATIK, această discuție a avut loc în luna iunie, iar U Craiova nu a revenit cu o nouă propunere de transfer până în acest moment.

CFR Cluj are probleme mari financiare

FANATIK a anunțat în exclusivitate că CFR Cluj trebuie să achite o datorie de aproximativ 1.5 milioane de euro către ANAF. Data-limită pentru achitarea plății a fost depășită, prin urmare ardelenii nu vor putea participa în cupele europene, dacă vor reuși să se califice pe plan sportiv în următorii trei ani.

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Totuși, Neluțu Varga a explicat că a primit derogare de o săptămână din partea UEFA și că va achita toate datoriile, însă situația continuă să fie delicată: „Am primit derogare de la UEFA pentru o săptămână. Voi plăti totul, nu există vreo problemă. Se va rezolva totul, se fac toate plățile. Întotdeauna am plătit, nu au fost probleme. UEFA m-a înțeles, a văzut că suntem plătitori. Eu fac eforturi, muncesc. Și datoria de luna trecută a fost plătită fără probleme. Tocmai de asta am primit și derogare, pentru că UEFA a văzut că am plătit mereu”, a declarat patronul lui CFR Cluj, conform digisport.ro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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