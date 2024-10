„Mihai Rotaru a pus poprire pe casa noastră de la Snagov”. Prodanca e pregătită să cumpere înapoi locuința copiilor săi!

Mihai Rotaru l-a dat în judecată pe Laurențiu Reghecampf la FRF, după ce a plecat de la Universitatea Craiova și nu și-a achitat datoria față de olteni. Anamaria Prodan a dat detalii importante despre procesul în care este implicat antrenorul.

Laurențiu Reghecampf nu și-a achitat datoria pe care o are față de Universitatea Craiova,

„Mihai Rotaru a pus poprire pe casa noastră de la Snagov”. Prodanca e pregătită apoi să cumpere locuința copiilor săi!

Laurențiu Reghecampf este bun de plată. Fostul tehnician al Universității Craiova are de plătit 200.000 de euro clubului, după ce și-a denunțat unilateral înțelegerea cu gruparea din Cetatea Băniei pentru a pleca la Al Tai.

Fostul antrenor de la nu a plătit încă datoriile pe care le are față de gruparea din Cetatea Băniei, iar Mihai Rotaru i-a pus proprire pe proprietăți. Anamaria Prodan nu are de gând să lase lucrurile așa.

Celebra impresară este dispusă să îi plătească datoria lui Laurențiu Reghecampf pentru casa din Snagov: „Craiova deja a demarat procedura. Mihai Rotaru a pus poprire pe tot ce are el. Eu am prima opțiune să o cumpăr când se scoate la licitație.

Jumătate e a mea, partea lui va fi scoasă la licitație, iar eu sunt nevoită să o cumpăr pentru copiii mei. Am să cumpăr casa pentru copiii mei, banii se vor duce la Mihai Rotaru și el va avea voie să antreneze din nou. (n.r. – Casa este peste un milion de euro?)

Da, eu glumesc cu Mihai și spunem că suntem vecini, ne împărțim etajele. Eu o să acopăr datoria lui Reghecampf să pot recupera casa în care copii mei s-au născut și au crescut. Dumnezeu e mare, cine îi dă lui banii să îi plătească lui Mihai? La Cătălin Hideg are datorie de 280.000 de euro, când vreodată îi dă banii lui Cătălin”.

Cum a reacționat Laurențiu Reghecampf după ce a pierdut procesul cu Mihai Rotaru: „Îl consider prietenul meu pe viață”

Laurențiu Reghecampf a reacționat pentru FANATIK după . Tehnicianul trecut și pe la FCSB spera să ajungă la o înțelegere cu finanțatorul Universității Craiova la acea vreme.

„Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!

Comisia din cadrul FRF are jurisdicție doar în România, iar conform decizie eu nu pot antrena în România, însă nici nu am de gând! Nu mă poate scoate nimeni din fotbal. Și nu mă poate obliga nimeni să plătesc ceva! Pe Mutu l-au scos din fotbal, când a avut acele probleme cu Chelsea?”, spunea Reghe.

