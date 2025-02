Universitatea Craiova a obținut primul succes din anul 2025, odată cu revenirea pe bancă a lui Mirel Rădoi, iar oltenii se pregătesc acum de duelul cu Universitatea Cluj, din runda cu numărul 25. Mihai Rotaru a lansat un atac la adresa echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău.

Mihai Rotaru a pus tunurile pe Universitatea Cluj înaintea meciului din Bănie: „6 puncte în plus față de ce a fost pe teren”

Revenirea lui Mirel Rădoi a adus liniștea pentru moment la Universitatea Craiova, care . Viitoarea adversară a oltenilor este liderul Universitatea Cluj, care vine în Bănie după .

Marius Șumudică, dar și oficialii din Giulești, după presupusul penalty care , precizând că ardelenii au fost vizibil avantajați în acest joc.

Mihai Rotaru și a vorbit inclusiv despre erorile de arbitraj din meciul jucat de Universitatea Craiova cu Poli Iași.

„U Cluj are, din păcate, 6 puncte în plus după ultimele 4 meciuri față de ce a fost pe teren, dacă noi am avea arbitrajul lor am fi fost mult mai sus în clasament.

Am fost supărați pe Hațegan, continuă tendința de a ne dezavantaja, e ceva de mai mulți ani. Aseară am avut penalty clar, eliminare clară, fault pe 16 metri la Baiaram, poate și roșu, și cel putin un galben la Screciu, cot în gură, călcare pe tendon, unde era de portocaliu”, a început oficialul Universității Craiova.



Mihai Rotaru: „Lucrurile nu au arătat bine”

„Credem că arbitrajele trebuie să fie echilibrate, personal cred că U Cluj are 6 puncte în plus după ultimele meciuri. Fiind o echipă finanțată din primărie poți acuza pe oricine, este greu să îmi dau cu părerea, dar lucrurile nu au arătat bine.

Noi ne batem acolo, șansele sunt aceleași, au apărut 2 echipe în prim-plan, U Cluj și Dinamo, o echipă care arată un fotbal bun. Eu pe Dinamo îi văd mai bine decât o văd cei din mass-media!”, a declarat Mihai Rotaru la .

Universitatea Craiova – U Cluj este programat miercuri, 5 februarie, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVETEXT pe site-ul FANATIK.ro. Tot pe site-ul nostru veți putea citi și cele mai importante reacții de după fluierul final.