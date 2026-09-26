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Gigi Becali (68 de ani) și Mihai Rotaru (53 de ani) pun la cale , între FCSB și Universitatea Craiova în mod evident, iar vizați în acest sens sunt Aymen Boutoutaou (25 de ani) și Steven Nsimba (30 de ani). Doar că patronul clubului roș-albastru întâmpină anumite probleme în ceea ce privește negocierile, după cum chiar el a dezvăluit.

Mihai Rotaru nu vrea să discute cu Gigi Becali! Schimbul anului în SuperLiga, în aer?

Concret, pe lângă faptul că Mihai Stoica (61 de ani) , omul de afaceri din Pipera a transmis că omologul său de la Craiova nu dorește să stea de vorbă cu el. Astfel, Becali este nevoit să discute despre această afacere doar prin „intermediari”. „Eu n-am vorbit cu Mihai Rotaru, am vorbit cu nașul lui și cu un prieten al lui. Ei vorbeau cu el și eu eram lângă ei. El are un naș care stă aici, în Pipera. Are și un prieten care e prieten cu mine de vreo 30 de ani. Omul nici nu vorbește cu mine, vorbesc prin intermediari”, a spus Gigi Becali, potrivit

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Ce a spus Gigi Becali despre schimbul dintre FCSB și U Craiova, cu Boutoutaou și Nsimba în prim-plan

Cu aceeași ocazie, finanțatorul de la FCSB a explicat de ce ar fi vorba despre o afacere bună pentru toate părțile implicate: „Eu am o afacere pe care vreau să o fac cu Mihai Rotaru. S-ar putea să vă privească afacerea asta. Cine știe, s-ar putea (n.r. să fie despre fotbal). Să vedem, nu știu. Poate el cumpără ceva de la mine și eu de la el. Eu vreau ceva, el vrea ceva. În iarnă, da.

Dacă e să facem tranzacția asta, o facem de acum. Jucătorul lui vine la mine, se antrenează la mine și al meu se duce la el. Nu mai joacă (n.r. până la deschiderea perioadei de transferuri)! Nu pot să vă zic despre cine e vorba. Nu poți să bănuiești chiar adevărul adevărat.

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Voi acum o să întrebați, sunt unii care știu deja. Din punctul meu de vedere, eu vi l-aș zice, sunați-l pe el, să vedem. Dacă depindea doar de mine, vă spuneam. Sunt lucruri care depind și de alte persoane. E un jucător de care nu-mi convine mie. Eu vreau să-l dau pe unul, el pe altul”.