Mihai Rotaru a rostit un singur cuvânt despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Motivul șocant pentru care antrenorul a fugit de pe bancă. Exclusiv

Ultima fază a meciului, când Etim a fost faultat de Aioani l-a făcut pe Mirel Rădoi să plece la vestiare nervos, văzând că Marcel Bîrsan nu a acordat lovitură de la 11 metri. Mihai Rotaru a comentat acest gest și speculațiile că ar rămâne fără antrenor curând.

„Exclus!”, singurul cuvânt pe care Mihai Rotaru l-a rostit când a fost întrebat despre plecarea lui Mirel Rădoi

În ultima lună, Universitatea Craiova a stat pe un butoi de pulbere, totul culminând cu decizia lui Mirel Rădoi de anula conferința de presă premergătoare meciului cu Sănătatea Cluj, din Cupa României, și decizia de a nu se prezenta la flash-interviu înainte de partidă. Au apărut numeroase speculații cum că angajamentul antrenorului cu Universitatea Craiova este aproape de final.

Însă, Mihai Rotaru a ținut să lămurească o dată pentru totdeauna această dilemă. Finanțatorul grupării din Bănie a rostit un singur cuvânt când a fost întrebat de plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Exclus!”.

„Este o problemă creată de presă, am intrat de fiecare dată după ce s-a scris că suntem în întâlniri, iar eu eram la 200 de km distanță. Nu se ia în considerare. A spus-o și Mirel în două conferințe de presă. Nimeni de la Universitatea Craiova nu a ieșit să spună așa ceva. Nu au fost discuții care să ducă la o eventuală demitere sau demisie. Este clar! Este exclus să plece și mergem mai departe. Am încheiat. Nu mai am la ce să revin”, a declarat Mihai Rotaru, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru l-a înțeles pe Mirel Rădoi, care a plecat nervos la vestiare văzând că arbitrul nu a acordat penalty pentru Universitatea Craiova

. În acest sens, omul de afaceri l-a înțeles perfect pe M după ce a văzut că intrarea lui Aioani nu a fost penalizată cu o lovitură de la „11 metri”.

Mihai Rotaru a argumentat că antrenorul său avea nevoie de un moment în care să defuleze. Inclusiv patronul echipei din Oltenia a simțit nevoia să recurgă la acest sens la meciurile cu Dinamo și Metaloglobus.

„Da, era frustrant, veneam după 2-3 faze în care Bîrsan ne-a scos de acolo și ne-a trimis în gara noastră, cum s-ar spune. Noi am văzut pe transmisia directă, înainte să se dea erori, am văzut-o de la nivelul ierbii, mai ales că banca noastră de rezerve era în jumătatea respectivă. În momentul în care vezi că nu se dă, vrei să faci ceva. Ce faci, te expui public și dai cu pumnul în bancă? Mai bine te duci și urli singur în vestiar. S-a întors imediat. Meciul era oprit, nu avea ce să facă. Nu a periclitat în niciun fel coordonarea echipei. Nu avea ce să facă? Ce sfaturi să dea? A plecat să urle singur. De ce să dea cu pumnul în ceva?

Așa îmi venea și mie să fac la cele 2-3 faulturi. Și eu aș fi făcut la fel. Mă duceam undeva și mă ascundeam, să nu vadă nimeni cum urlu. Așa îmi venea să fac după meciul cu Dinamo, Metaloglobus, am avut o grămadă de ocazii. Sunt momente în care preferi să ții în tine, să te ascunzi și să te întorci mai puternic. Nu am vorbit cu el despre treaba asta, dar uitându-mă și analizând, a făcut foarte bine”, a precizat Mihai Rotaru.