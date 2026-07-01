Suma uriașă cheltuită de U Craiova pe transferuri pentru a prinde grupele Champions League. Mihai Rotaru a spart pușculița și nu s-a uitat la bani

După ce Universitatea Craiova a reușit în sezonul trecut să câștige eventul, Mihai Rotaru a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că bugetul clubului din Bănie pentru acea stagiune a fost de 18 milioane de euro, fără a fi luate în calcul transferurile de jucători. Cu tot cu transferuri, oltenii au ajuns în total la aproximativ 22 de milioane de euro.
Așadar, dintr-un calcul simplu reiese că aproximativ 4 milioane de euro au mers către întărirea lotului de jucători în sezonul trecut, mai exact 3.975.000 de euro, record la acel moment în istoria clubului din acest punct de vedere. Tot atunci, omul de afaceri a asigurat că pentru acest sezon se va încerca să fie depășită această sumă alocată pentru transferuri, deci în consecință și bugetul per total să crească, bineînțeles cu scopul accederii echipei în faza principală din UEFA Champions League.
Iar acest lucru s-a întâmplat deja. Până în acest moment, Universitatea Craiova a cheltuit deja nu mai puțin de 5.4 milioane de euro pentru aduceri de noi jucători în această vară. În plus, prin vocea antrenorului Filipe Coelho, oltenii au transmis că în continuare sunt așteptați și alți jucători importanți în Bănie în această fereastră de mercato. Așadar, în mod destul de clar, sunt șanse mari ca această sumă să mai crească în viitorul apropiat.
În primul rând, campionii s-au întărit foarte mult la nivel de portari în această vară. Răzvan Sava (24 de ani) a fost adus de la Udinese în schimbul sumei de 2.5 milioane de euro, cel mai scump transfer realizat vreodată de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. De asemenea, oltenii l-au mai înregimentat pe această poziție, gratis însă, și pe Alexandru Maxim (19 ani), fost la FCSB, în condițiile în care la echipa din Bănie se mai află în continuare și Laurențiu Popescu, dar și Pavlo Isenko, adică titularii din sezonul trecut. Doar că acesta din urmă a suferit recent o accidentare destul de gravă și ar urma să rateze o parte mare din sezonul viitor.
De asemenea, la Craiova a mai ajuns în ultimele săptămâni și Ronaldo Webster (24 de ani), fundaș stânga internațional jamaican de la Shkendija, „coșmarul” celor de la FCSB de anul trecut din preliminariile Champions League. Acest transfer, despre care FANATIK a scris în exclusivitate la momentul respectiv, s-a realizat pentru 400.000 de euro.
În plus, după cum tot site-ul nostru a informat în exclusivitate în ultimele zile, clubul din Bănie a ajuns la un acord și pentru semnătura lui Simon Elisor (26 de ani), atacant francez din Portugalia, de la Famalicao. În schimbul lui, Mihai Rotaru și ceilalți acționari achită un pachet total în valoare de nu mai puțin de 1.5 milioane de euro.
Mai mult, la Universitatea Craiova urmează să fie prezentat oficial și Heri Tavares (29 de ani), ultima dată în Israel, la Maccabi Netanya, dar și cu mai multe echipe din Portugalia în CV, internațional din Insulele Capului Verde care evoluează pe poziția de extremă stânga și care este comparat adesea chiar cu Ousmane Dembele. După cum FANATIK a informat deja în exclusivitate, transferul lui îi va costa pe olteni un milion de euro, cu tot cu anumite bonusuri de performanță incluse în contractul semnat de cele două cluburi implicate în tranzacție.