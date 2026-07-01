Suma uriașă cheltuită de U Craiova pe transferuri pentru a prinde grupele Champions League. Mihai Rotaru a spart pușculița și nu s-a uitat la bani

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După ce Universitatea Craiova a reușit în sezonul trecut să câștige eventul, Mihai Rotaru a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că bugetul clubului din Bănie pentru acea stagiune a fost de 18 milioane de euro, fără a fi luate în calcul transferurile de jucători. Cu tot cu transferuri, oltenii au ajuns în total la aproximativ 22 de milioane de euro.

Mihai Rotaru a cheltuit deja o avere în această vară pentru a o duce pe Universitatea Craiova în Champions League

Așadar, dintr-un calcul simplu reiese că aproximativ 4 milioane de euro au mers către întărirea lotului de jucători în sezonul trecut, mai exact 3.975.000 de euro, record la acel moment în istoria clubului din acest punct de vedere. Tot atunci, , deci în consecință și bugetul per total să crească, bineînțeles cu scopul accederii echipei în faza principală din UEFA Champions League.

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Iar acest lucru s-a întâmplat deja. Până în acest moment, Universitatea Craiova a cheltuit deja nu mai puțin de 5.4 milioane de euro pentru aduceri de noi jucători în această vară. În plus, în această fereastră de mercato. Așadar, în mod destul de clar, sunt șanse mari ca această sumă să mai crească în viitorul apropiat.

Răzvan Sava, record de transfer în istoria clubului

În primul rând, campionii s-au întărit foarte mult la nivel de portari în această vară. în schimbul sumei de 2.5 milioane de euro, cel mai scump transfer realizat vreodată de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova. De asemenea, , în condițiile în care la echipa din Bănie se mai află în continuare și Laurențiu Popescu, dar și Pavlo Isenko, adică titularii din sezonul trecut. Doar că

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De asemenea, la Craiova a mai ajuns în ultimele săptămâni și Ronaldo Webster (24 de ani), fundaș stânga internațional jamaican de la Shkendija, .

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În plus, după cum tot site-ul nostru a informat în exclusivitate în ultimele zile, clubul din Bănie a ajuns la un acord și pentru semnătura lui Simon Elisor (26 de ani), atacant francez din Portugalia, de la Famalicao. În schimbul lui,

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Mai mult, la Universitatea Craiova urmează să fie prezentat oficial și Heri Tavares (29 de ani), ultima dată în Israel, la Maccabi Netanya, dar și cu mai multe echipe din Portugalia în CV, care evoluează pe poziția de extremă stânga și După cum FANATIK a informat deja în exclusivitate, , cu tot cu anumite bonusuri de performanță incluse în contractul semnat de cele două cluburi implicate în tranzacție.

Transferurile făcute până acum în această vară de Universitatea Craiova: