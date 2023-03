Mihai Rotaru a stabilit primele pentru Universitatea Craiova la meciul cu FCSB și celelalte dueluri din play-off: „Se poate dubla sau tripla!”. Video exclusiv

înainte de derby-ul cu FCSB și a dezvăluit ce primă au jucătorii lui Eugen Neagoe.

Mihai Rotaru nu aruncă banii pe fereastră în play-off. Cât vor primi „leii” pentru o victorie cu FCSB

că jucătorii săi nu au prime speciale la meciul cu FCSB: „Băieții au primă la fiecare meci și este în contract. Fiecare victorie se premiază cu 1.000 de euro. Doar victoria. Au fost cazuri când am mărit prima, chiar s-a dublat sau triplat. Va fi punct cu punct. Au fost cazuri în care au avut și la egal. Nu putem să decidem în acest moment”.

Omul de afaceri știe însă foarte bine să îi motiveze pe jucătorii săi: „S-a întâmplat să nu dau o primă mare cu CFR-ul sau FCSB-ul, dar le-am zis: ‘dacă-i bateți, următorul meci aveți primă dublă!’. Ca să împușc doi iepuri, nu doar unul”.

În privința luptei la titlu, Mihai Rotaru e de părere că lucrurile ar putea fi tranșate destul de rapid: „Vom vedea ce se va întâmpla, pentru că după primele două etape e posibil ca lucrurile să se cearnă. Atacanții au dat gol amândoi. Eu sunt optimist că toți jucătorii își vor crește nivelul de joc în perioada următoare și asta speranța noastră într-un play-off bun. Sper să nu ne facem speranțe deșarte”.

Mihai Rotaru, despre revenirea lui Baiaram: „A suferit foarte mult după meciul cu UTA”

Mihai Rotaru îl îmbărbătează pe Baiaram și îi cere să aibă răbdare: „Bairam are nevoie de timp. Se vede când intră în teren și eu zic că este un jucător care are calități extraordinare. A suferit foarte mult după meciul de la UTA. El a crezut că n-a avut un joc complet.

Toată lumea i-a spus să stea liniștit că va veni ușor-ușor… A avut ocazia aia și nu i-a intrat. E un copil extrem de ambițios, care pune foarte mult suflet în ceea ce face și în momentul în care nu iese totul la perfecțiune el suferă”.

Mihai Rotaru, detalii despre situația lui Ionuț Vînă și Sergiu Hanca: „Să muncească, să lupte pentru club”

Mihai Rotaru a mai dezvăluit că : „Cred că va fi proces săptămâna asta cu Vînă și cu Hanca. Discuțiile au fost de mult și nu am avut niciun mesaj pozitiv în sensul ăsta. Fiecare e pe drumul lui. Vînă cred că mai are doi ani și Hanca încă un an din vară. Procesul se termină acuma.

Pot să se ducă la TAS! Au nici zero șanse. Avem toate jurisprudența de la TAS. Ei au reclamat vreo 20 de zile, dar tot ce a fost sub 30 de zile s-a respins. Doar de la 40 de zile în sus, în condițiile în care jucătorii erau neplătiți, se antrenau pe coclauri și așa mai departe.

La noi nu a fost cazul. I-am primit tot timpul, au stat în baza noastră, au primit medicamentație, hrană, au primit odihnă, banii la zi, exact ca toți ceilalți jucători, deci este exclus. Ei zic că de pe 13, dar pe 15 a fost liber. Deci de pe 16 pe 20 noiembrie, în care ei au fost în bază, au avut doctor și antrenor”.

Hanca și Vînă ar putea să mai joace la Universitatea Craiova: „Hanca era gata-gata să fie și în lot”

Mihai Rotaru nu le poartă pică celor doi jucători și le-a transmis un mesaj pacificator: „Păi coabităm. Să muncească, să lupte pentru club, pentru ei și vedem ce se va întâmpla. Deocamdată acest proces nu este prioritatea noastră numărul unu. E un proces care va merge mai departe, din punctul nostru de vedere cu șanse zero de câștig, pentru că nu sunt elemente. Noi avem absolut toate antrenamentele filmate.

Ei se antrenează cu noi. Hanca era gata-gata să fie și în lot. A și jucat. El trebuie să se îmbunătățească din ce am discutat cu staff-ul. E greu și pentru că el că e clar că l-a afectat și nu poate fi nepăsător”.

