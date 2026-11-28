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Assad Al Hamlawi (26 de ani) este, fără îndoială, omul numărul 1 din atacul celor de la Universitatea Craiova. Absența sa a contat în deplasarea dificilă cu Brighton, din grupa de UEFA Conference League. Nici Elisor și nici Nsimba nu au putut să suplinească absența palestinianului. Patronul oltenilor, Mihai Rotaru (54 de ani) admite că „Știința” nu este disperată să vândă pe nimeni, însă niciun fotbalist nu este netransferabil. Cu acest prilej, finanțatorul campioanei a dezvăluit suma pentru care Assad Al Hamlawi poate pleca de la Craiova.

Mihai Rotaru confirmă: „Assad Al Hamlawi a avut oferte!”

Rezultatele bune ale celor de la Universitatea Craiova din ultimele luni, intern, dar și extern, s-au datorat în mare măsură și omului numărul 1 din avanposturile formației antrenate de Filipe Coelho (46 de ani), e vorba de palestinianul Assad Al Hamlawi. Acesta a marcat la foc automat în SuperLiga, dar și în cupele europene.

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Automat, despre fotbalist au început să se intereseze mai multe formații cu bani. În direct la FANATIK SUPERLIGA, principalul finanțator al campioanei, despre situația lui Assad în Bănie. Omul cu banii de la Universitatea nu s-a ferit din a dezvălui că atacantul a avut oferte din afara țării. „Assad a avut oferte, oferte foarte bune, dar astăzi noi nu luăm în calcul să ne despărțim de jucători. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla…Vorbeam și cu domnul (Andrei) Vochin mai devreme (n.r. la emisiunea de la FANATIK). Vânzarea de jucători reprezintă o sursă extrem de importantă de venituri. Pentru că fără bani nu poți să faci performanță. Că ești tu abil, că încerci să faci un Lego mai repede decât alții, dar îți trebuie bani.

Niciodată noi nu vom putea să facem lucrurile pe care le fac Liverpool, Brighton, Real Madrid, Barcelona, pentru că ei au un miliard buget, iar noi avem 24 de milioane și de abia nu o să atingem aceste sume”, a spus Rotaru. Șeful campioanei a oferit apoi și amănunte despre ofertele venite pentru palestinian: „(n.r. Assad a avut și ceva concret?) Da, a avut oferte, inclusiv acum un an, în vară, după ce ne-am calificat în Conference League. Adică după meciul cu Başakşehir. A avut oferte și în vara asta”, a punctat patronul „Științei”.

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Care e suma de bani pe care Mihai Rotaru ar dori să o obțină pentru Assad Al Hamlawi

În acest moment, ca valorând undeva la 2 milioane de euro. Mihai Rotaru a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că Universitatea Craiova țintește să obțină mult mai mult pe acest jucător fundamental din echipa lui Filipe Coelho. „(n.r. Assad e fotbalist de 4-5 milioane de euro, la cum joacă) Eu sper să fie și de mai mult, dar astea sunt alte discuții”, a afirmat patronul oltenilor. apoi faptul că, fiind musulman, Assad Al Hamlawi este un „asset” (n.r. bun valoros) extrem de căutat în zona musulamnă.

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„El, fiind internațional palestinian, e un asset extrem de important pentru zona musulmană. De exemplu, în Egipt el este considerat localnic. (…) Palestina este extrem de simpatizată în zona musulmană și atunci e un asset. Fiind și jucător titular la națională cu goluri înscrise, are o cotă bună, în special pe zona respectivă. (n.r. E un jucător de peste 5 milioane de euro, după părerea dumneavoastră?) Să spunem că valoarea lui ar fi 5 milioane, da? Faptul că este palestinian și titular în echipa națională îi dă un bonus, să spunem, la suma asta”, punctează Rotaru.

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