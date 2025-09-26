Mihai Rotaru a tunat în direct după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „A fost ticăloșie! Rușine, Cojocaru! Rușine, Chivulete! De ce vă bateți joc de noi?”

Mihai Rotaru a făcut iureș după Patronul oltenilor consideră că echipa sa a fost „furată” de brigada de arbitri.

Mihai Rotaru, criză de nervi după U Craiova – Dinamo 2-2: „Nu poți să îți bați joc de 22.000 de oameni”

Mihai Rotaru a acuzat brigada de arbitri condusă la centru de Adrian Cojocaru. Boss-ul alb-albaștrilor e de părere că Danny Armstrong trebuia și el eliminat la faza din minutul 65. Atunci, doar

„E o seară proastă. Nu doar pentru noi, pentru toată lumea. A fost o ticăloșie în seara asta, cum a înțeles brigada să conducă meciul. Ambii jucători trebuiau eliminați, mai mult Armstrong, că el îl lovește în piept pe Bancu.

Nu poți să vii și să îți bați joc de 22.000 de oameni. Alte faulturi nedate, două galbene clare pentru Dinamo nedate. Este incredibil ce s-a întâmplat în seara asta. Nici tu Chivulete, nici tu Cojocaru nu îți bați joc de oameni!

Am fost amendați după ce Sorin Cârțu l-a numit ‘arbitru criminal’ (n.r. – pe Cojocaru) după ce Mateiu a avut mandibula spartă și nu a dat nimic. Nu cred că cineva, de pe stradă, sau dacă joacă handbal, că zice că nu trebuia eliminat Armstrong.

La Armstrong se vede clar intensitate și intenție! Rușine, Chivulete, rușine, Cojocaru, rușine acestei brigăzi. Ar trebui suspendați 7 etape! E Cojocaru. Nici măcar nu e un arbitru de top.De ce îți bați joc de noi? Trimite un arbitru de top”, a declarat Mihai Rotaru la

Ce brigadă de arbitri a delegat CCA pentru derby-ul de pe „Ion Oblemenco”

La partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo, CCA a delegat la centru un arbitru fără ecuson FIFA. Este vorba despre Adrian Cojocaru. De la cele două linii, gălățeanul a fost ajutat de asistenții Florian Alexandru Vişan și Ioan Alexandru Corb, în timp ce lui Iulian Călin i-a revenit rolul celui de-al 4-lea oficial. În camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete și Cosmin Bojan, în timp ce observator de arbitri a fost Cristina Babadac.