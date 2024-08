Mihai Rotaru a vorbit în premieră despre plecarea lui Alex Crețu de la Universitatea. „Nu e mare suma de transfer”. Exclusiv

Alex Crețu este la un pas să plece la , iar Mihai Rotaru a oferit ultimele informații despre situația mijlocașului. Finanțatorul din Cetatea Băniei a spus ce șanse sunt să se realizeze transferul în Arabia Saudită.

Mihai Rotaru a vorbit în premieră despre plecarea lui Alex Crețu de la Universitatea. „Nu e mare suma de transfer”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Mijlocașul „alb-albaștrilor” este suspendat pentru partida cu Gloria Buzău și astfel a părăsit lotul grupării din Bănie, fiind așteptat în orașul Mecca.

Mihai Rotaru a vorbit despre transferul lui Alex Crețu în direct la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este în direct pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„( n.r. E adevărat că Alex Crețu pleacă la arabi?) Șansele sunt 50-50, săptămâna viitoare o să știu mai multe. Există o probabilitate, însă nu este o discuție încheiată”, a declarat Mihai Rotaru.

Marius Șumudică l-a avertizat pe Mihai Rotaru în legătură cu transferul lui Alexandru Crețu. Tehnicianul român știe foarte bine situația financiară prin care trece Wehda FC înainte de startul sezonului.

„Aveți grijă la bani, am informații că Wehda are cele mai mari probleme din toată liga. Are datorii și cazuri la FIFA de peste 20 de milioane. Vă dau o informație reală, știu ce se întâmplă acolo. Au adus trei, patru străini, dar ar trebui să aducă 10”, a spus Șumudică.

Cât ar putea să încaseze Universitatea Craiova pentru transferul lui Crețu: „Are și el o vârstă”

„O să țin cont de acest lucru, mulțumesc frumos. În acest moment nu s-au încheiat discuțiile, Crețu este un jucător valoros pentru noi. Sigur că salariile în Golf sunt mult mai mari decât în România. Nu sunt sume mari, Crețu are și el o vârstă.

Nu discutăm despre cât luăm pentru că nu știm dacă o să luăm. Nu știu ce a făcut Crețu, nu mă ocup de coordonarea acestei acțiuni, se ocupă Ovidiu Costeșin de tot ce înseamnă detalii. Suma e mult mai mică de un milion de euro”, a mai spus Rotaru..

De ce îl lasă Mihai Rotaru pe Alex Crețu să plece: „Nu sunt un om bun, sunt un om corect”

Marius Șumudică știe de ce Mihai Rotaru este dispus să îl lase pe Alexandru Crețu să plece: „Wehda nu are bani, dacă domnul Rotaru face acest lucru îl face din respect pentru Crețu. Ei au mari probleme cu banii în momentul de față. În afară de primele șase echipe, restul nu au buget de la Guvern. Oamenii din CEO trebuie să aducă bani de acasă și nu le convine”.

„Trebuie să îl opresc, eu nu sunt om de omenie și nici om bun. Eu pot să fiu un om corect, dar mie nu îmi plac aceste apelative. Un om de omenie este cel care se duce și face donații la spitale, biserici și oameni bolnavi, acolo poți să fii un om de omenie.

În viața de zi cu zi pot să fiu corect și să evaluez ce este bine sau rău pentru Universitatea Craiova, ținând cont și de binele jucătorilor, dar mă interesează Universitatea Craiova în principal. În acest moment, Crețu este în lotul Universității Craiova”, a încheiat Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru, totul despre transferul lui Alex Crețu