„Centralul” Florin Andrei nu s-a ridicat la nivelul derby-ului Universitatea Craiova – FCSB, scor 1-1, de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Mihai Rotaru a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a comentat deciziile arbitrului.

Mihai Rotaru acuză dur arbitrajul de la derby. „A fost pro-FCSB! Probabil Meme Stoica o fi avut alte vise la centru. Ca să glumesc puțin”

Universitatea Craiova – FCSB. Deciziile lui Florin Andrei au fost contestate atât de olteni, cât și de „roș-albaștri” la finalul meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Mihai Rotaru a comentat deciziile lui Florin Andrei la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Patronul „juveților” a identificat un penalty clar pentru la 1-0 pentru FCSB. Mihai Rotaru a analizat în detaliul faultul lui Valentin Crețu la Luis Paradela, internaționalul cubanez împrumutat în vară.

„Am început bine meciul, ne-am tăiat puțin după primele 10, 15 minute după care ne-am remobilizat având al doilea cartonaș galben la Vlădoiu. Am arătat din punct de vedere al organizării, al atitudinii și al fazelor de poartă mult mai bine decât FCSB.

Am oscilat în prima repriză, am început bine, am continuat prost și după ne-am repus pe picioare. Din punctul meu de vedere, un arbitru cu experiență nu ar fi dat niciodată acolo al doilea galben la Vlădoiu.

Sau să glumim puțin, un arbitru cu foarte mare experiență nici la două galbene nu dădea roșu. Din punctul meu de vedere a pierdut jocul din mână în anumite momente. Imediat după ce am rămas în 10 am avut un penalty clar la Paradela”, a spus Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru: „Este penalty cât casa la Paradela”

„Trebuia să fie și galben pentru că era o situație clară de gol. Este un penalty cât casa la Paradela și galben. Am luat opinia a doi arbitri, iar opinia este clară, penalty și galben pentru că întrerupe o situație clară de gol.

Este penalty, Crețu nu atinge mingea, Paradela ciupește mingea, îl faultează și după ce îl faultează Paradela șutează în pulpa lui Crețu. Nu se discută, acolo este un penalty clar. Aproape toate deciziile luate de central au fost împotriva noastră.

El dă fault pentru FCSB când ăla îi rupe piciorul lui Maldonado. Nu dă penalty la Baiaram și nu dă acest penalty, aici îmi pare rău că nici VAR nu a observat pentru că a fost un penalty mai clar decât cel ai lui Baiaram”, a mai spus acționarul.

„Arbitrajul a fost pro-FCSB, mai puțin anti-Craiova”

„Probabil Meme Stoica o fi avut alte vise la centru, poate le încurcat cineva apele. Ca să glumeț puțin. Noi puteam să câștigăm meciul de aseară. Arbitrajul a fost pro-FCSB, mai puțin anti- Craiova.

Repet, conform regulamentului poți să dai galben la Vlădoiu, dar nu dai niciodată pentru un astfel de fault la mijlocul terenului. Nu era o ocazie importantă, un arbitru cu mult mai multă experiență nu ar fi dat galben acolo, niciodată!

Ar fi chemat antrenorul, i-ar fi spus jucătorului că dacă mai face o dată îl dă afară, dar nu l-ar fi dat afară. Are acoperire regulamentară, dar discutăm despre un derby, un meci mare între două echipe care își doresc să termine pe primul loc.

Pe final am avut ocazii prin Mitriță, Bană a mai avut o intrare foarte bună în careu. Sunt supărat pentru că eu consider că ar fi trebuit date mai multe minute de prelungire, din 12 minute s-au jucat 2, 5 minute”, a declarat Mihai Rotaru.

